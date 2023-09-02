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Минай - Шахтер 1:4 видео голов и лучших моментов матча 02.09.2023

Вашему вниманию обзор поединка украинской Премьер-лиги.
Сегодня, 21:05
Шахтер разгромил Минай / ФК Шахтер Донецк
Шахтер разгромил Минай / ФК Шахтер Донецк

В субботу, 2 сентября, Шахтер в матче шестого тура украинской Премьер-лиги встречался на выезде с Минаем.

Подопечные Патрика ван Леувена добыли убедительную победу, разгромив соперника со счетом 4:1.

Под конец первого тайма "горняки" вышли вперед усилиями Николая Матвиенко, во второй половине встречи Алексей Кащук и Георгий Судаков довели счет до разгромного. Хозяева поля отквитали один гол после точного удара Егора Гуничева, но Богдан Вьюнник снова установил перевес в три мяча.

Вашему вниманию видео всех голов матча Минай - Шахтер в шестом туре УПЛ:

Минай - Шахтер 1:4

Голы: Гуничев, 72 - Матвиенко, 37, Кащук, 60, Судаков, 65, Вьюнник, 78

Минай: Бандура - Мельник, Немчанинов, Ю. Кравчук (Панасенко, 76) - Витенчук, Ралюченко - Дмитрук (Солдат, 42), Твердохлеб, Гечев (Одарюк, 42), Рогозинский - Вишневский (Гуничев, 59).

Шахтер: Ризнык - Конопля, Козик (Лемкин, 82), Матвиенко, Азарови - Степаненко - Зубков (Вьюнник, 46), Назарина (Судаков, 61), Крыськив (Кастилло, 79), Кащук - Сикан (Келси, 62) .

Предупреждения: Одарюк, Ралюченко - Судаков, Келси, Кастилло.

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