Александрия - Минай: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 16.09.2023

В субботу, 16 сентября, Александрия примет на своем поле Минай в матче седьмого тура украинской Премьер-лиги.

В минувшем поединке чемпионата Украины "горожане" уступили 0:1 на выезде Ворскле, а закарпатская команда дома была разгромлена Шахтером со счетом 1:4.

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Матч состоится в Александрие на стадионе Ника. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Александрия - Минай

Трансляция поединка чемпионата Украины между Александрией и Минаем будет доступна в этой новости 16 сентября и начать смотреть ее онлайн можно с 19:00 по Киеву.

В Украине этот матч будет показан на телеканалах и платформах MEGOGO/Setanta/Киевстар ТВ/Volia TV.

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