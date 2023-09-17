ЛНЗ - Рух:обзор и результат матча чемпионата Украины 17.09.2023

В рамках седьмого тура чемпионата Украины ЛНЗ Черкассы приняли львовский Рух.

Матч выдался не богатым на большое количество опасных моментов, но хозяевам повезло добыть победу со счетом 2:1.

Счет в матче открыли хозяева еще в первом тайме благодаря усилиям Дениса Нуренкова.

После перерыва наставник гостей Виталий Пономарев сделал несколько изменений, что помогло сравнять счет, ведь именно появившийся на замену, Илья Квасница восстановил паритет.

В конце матча у обоих коллективов было минимум два шанса вырвать победу, но ЛНЗ оказалось удачливее. Максим Прядун в штрафной площадке выборол для себя мяч в единоборстве с защитником Руха и забил в ворота Дмитрия Ледвия.

Статистика матча чемпионата Украины

ЛНЗ - Рух 2:1

Голы: Норенков, 36, Прядун, 86 - Квасница, 63

Владение мячом: 54% - 46%

Удары: 8 - 7

Удары в створ: 4 - 3

Атаки: 90 - 79

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