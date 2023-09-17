iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

ЛНЗ - Рух:обзор и результат матча чемпионата Украины 17.09.2023

Новичок лиги смог победить номинального фаворита.
Сегодня, 14:57
ЛНЗ / upl.ua
ЛНЗ / upl.ua

В рамках седьмого тура чемпионата Украины ЛНЗ Черкассы приняли львовский Рух.

Матч выдался не богатым на большое количество опасных моментов, но хозяевам повезло добыть победу со счетом 2:1.

Счет в матче открыли хозяева еще в первом тайме благодаря усилиям Дениса Нуренкова. 

После перерыва наставник гостей Виталий Пономарев сделал несколько изменений, что помогло сравнять счет, ведь именно появившийся на замену, Илья Квасница восстановил паритет.

В конце матча у обоих коллективов было минимум два шанса вырвать победу, но ЛНЗ оказалось удачливее. Максим Прядун в штрафной площадке выборол для себя мяч в единоборстве с защитником Руха и забил в ворота Дмитрия Ледвия. 

Статистика матча чемпионата Украины 

ЛНЗ - Рух 2:1

Голы: Норенков, 36, Прядун, 86 - Квасница, 63

Владение мячом: 54% - 46%

Удары: 8 - 7

Удары в створ: 4 - 3

Атаки: 90 - 79

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ рух львов ЛНЗ

Статьи по теме

Днепр-1 - Колос: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины Днепр-1 - Колос: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
ЛНЗ - Рух: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины ЛНЗ - Рух: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Кривбасс - Верес: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины Кривбасс - Верес: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
ESL Pro League Season 18: NaVi сыграют с FaZe ESL Pro League Season 18: NaVi сыграют с FaZe
Помочь журналистам

Видео

Трубин дебютировал за Бенфику и пропустил с пенальти: обзор матча чемпионата Португалии
Трубин дебютировал за Бенфику и пропустил с пенальти: обзор матча чемпионата Португалии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Соболенко стала первой ракеткой мира, Свитолина - лучшая из Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович стал первой ракеткой мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Киберспорт16:30
ESL Pro League Season 18: NaVi сыграют с FaZe
ММА16:16
Бои без правил: расписание боев и турниров
Европа16:08
Скандальный экс-защитник Ман Сити сыграл в футбол впервые более чем за 2 года
ММА15:50
Макгрегор в соцсетях восхитился поединком Грассо - Шевченко
Европа15:23
Украинскому противостоянию быть: Мудрик и Забарный в стартах на матч Челси - Борнмут
ММА15:20
Титульный бой Грассо - Шевченко завершился вничью
Формула 114:58
Стролл пропустит гонку Гран-при Сингапура после аварии в квалификации
Украина14:57
ЛНЗ в концовке матча с Рухом вырвал первую домашнюю победу в истории клуба в УПЛ
Украина14:45
Днепр-1 - Колос: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Другие14:34
Украина показала лучший результат в истории на Играх Непокоренных
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK