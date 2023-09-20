В УАФ признали ошибку арбитра в скандальном эпизоде матча Александрия - Минай

Судья должен был позволить завершить момент, который в итоге стал голевым.

Главный эксперт по арбитражу УАФ Никола Риццоли разъяснил скандальный эпизод в конце матча седьмого тура украинской Премьер-лиги между Александрией и Минаем.

Команда Руслана Ротаня сыграла с закарпатцами вничью 1:1, а поединок завершился скандалом. В компенсированное время "горожане" получили право на угловой, после розыгрыша которого забили гол, но за мгновение до этого главный арбитр Александр Шандор дал свисток, просигнализировав о завершении матча, когда мяч еще был в полете.

Риццоли признал, что в том эпизоде судья принял неправильное решение.

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"Арбитр позволяет выполнить угловой на 90+7-й минуте, и поскольку мяч был подан до середины штрафной, согласно методическим рекомендациям Комитета арбитров УАФ, игра должна была продолжаться до тех пор, пока мяч был бы выбит за пределы штрафной или поля. В этом случае арбитр ошибся и свистнул, когда мяч еще находился в штрафной площадке (возможно, он ошибочно полагал, что он вышел за линию ворот), он должен был дать возможность закончить действия.

К сожалению, VAR не имеет никакого права вмешиваться после того, как арбитр свистнул о завершении игры (вне протокола VAR)", - говорится в разъяснении Риццоли на официальном сайте УАФ.

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