Александрия - Минай: обзор и результат матча чемпионата Украины 16.09.2023

В рамках седьмого тура чемпионата Украины Александрия дома встретилась с Минаем.

В первом тайме команды демонстрировали не слишком активную игру, но чуть лучше выглядел Минай, у которого хотя бы были удары в створ.

Во втором оба коллектива "проснулись" и обменялись забитыми голами.

Сперва счет открыл Егор Гуничев, а потом Артем Кулаковский смог реализовать пенальти.

Таким образом, Александрия ушла от поражения в домашних стенах, а Минай остается единственной командой, которая еще не побеждала в этом сезоне УПЛ.

Статистика матча чемпионата Украины Александрия - Минай

Александрия - Минай 1:1

Голы: Кулаковский, 73 (пенальти) - Гуничев, 61

Владение мячом: 61% - 39%

Удары: 12 - 7%

Удары в створ: 4 - 3

Атаки: 76 - 71

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