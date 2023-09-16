Александрия - Минай: обзор и результат матча чемпионата Украины 16.09.2023
Коллектив Руслана Ротаня добыл ничью.
В рамках седьмого тура чемпионата Украины Александрия дома встретилась с Минаем.
В первом тайме команды демонстрировали не слишком активную игру, но чуть лучше выглядел Минай, у которого хотя бы были удары в створ.
Во втором оба коллектива "проснулись" и обменялись забитыми голами.
Сперва счет открыл Егор Гуничев, а потом Артем Кулаковский смог реализовать пенальти.
Таким образом, Александрия ушла от поражения в домашних стенах, а Минай остается единственной командой, которая еще не побеждала в этом сезоне УПЛ.
Статистика матча чемпионата Украины Александрия - Минай
Александрия - Минай 1:1
Голы: Кулаковский, 73 (пенальти) - Гуничев, 61
Владение мячом: 61% - 39%
Удары: 12 - 7%
Удары в створ: 4 - 3
Атаки: 76 - 71
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!