Полесье - Минай: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 23.09.2023

В субботу, 23 сентября, Полесье встретится на своем поле с Минаем в матче восьмого тура украинской Премьер-лиги.

В минувшем поединке чемпионата Украины житомирский клуб уступил на выезде 0:1 Черноморцу, а закарпатская команда сыграла вничью 1:1 с Александрией.

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Матч состоится в Житомире на Центральном городском стадионе. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Полесье - Минай

Трансляция поединка чемпионата Украины между Полесьем и Минаем будет доступна в этой новости 23 сентября и начать смотреть ее онлайн можно с 15:00 по Киеву.

В Украине этот матч будет показан на телеканалах и платформах MEGOGO/Setanta/Киевстар ТВ/Volia TV.

На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ сезона-2023/24.

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