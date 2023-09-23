Рух - Шахтер: результат матча
В субботу, 23 сентября, львовский Рух принимал дома донецкий Шахтер.
Обе команды сразу показали свою нацеленность на победу, обменявшись острыми моментами, однако удача была на стороне "горняков". После удара Пастуха мяч попал в перекладину, а уже спустя минуту Шахтер открыл счет. Отличился Георгий Судаков.
Но после гола весь план Шахтера на игру рухнул - Ракицкий получил прямую красную карточку в относительно, казалось бы, безобидном моменте. До самого конца тайма гостям пришлось отбиваться от бесконечных атак львовян, одна из которых даже закончилась голом, но судья зафиксировал офсайд.
Второй тайм начался с еще одного гола Руха и снова из офсайда. Но в целом игра успокоилась, "горняки" сумели выстроить оборону и почти не пускали соперника к воротам. Но на 88-й минуте Богдан Слюбик шикарным дальним ударом все же сумел сравнять счет. В последние минуты матча обе команды старалась дожать соперника, но матч так и закончился вничью.
Статистика матча чемпионата Украины Рух - Шахтер
Рух - Шахтер 1:1
Голы: Слюбик, 88 - Судаков, 17
Удары: 16 - 6
Удары в створ: 4 - 4
Владение мячом: 45% - 55%
Атаки: 99 - 87
Рух: Ледвий - Сыч, Дидык, Слюбик, Роман - Эдсон (Плюман, 52), Пастух, Таллес (Федор, 65) - Квасница (Рунич, 76), Соломон (Теслюк, 65), Климчук.
Шахтер: Ризнык - Гочолеишвили, Козык, Ракицкий, Азаров - Степаненко, Судаков (Конопля, 71), Зубков (Сикан, 81), Бондаренко (Назарина, 71), Крыськив (Кастилло, 61) - Келси (Мироши, 25).
Предупреждения: Эдсон, 48, Климчук, 64 - Судаков, 50, Степаненко, 67, Конопля, 81, Ризнык, 87, Кастильо, 9+1
Удаление: Ракицкий, 21
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