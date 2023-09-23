Рух - Шахтер: результат матча

В субботу, 23 сентября, львовский Рух принимал дома донецкий Шахтер.

Обе команды сразу показали свою нацеленность на победу, обменявшись острыми моментами, однако удача была на стороне "горняков". После удара Пастуха мяч попал в перекладину, а уже спустя минуту Шахтер открыл счет. Отличился Георгий Судаков.

Но после гола весь план Шахтера на игру рухнул - Ракицкий получил прямую красную карточку в относительно, казалось бы, безобидном моменте. До самого конца тайма гостям пришлось отбиваться от бесконечных атак львовян, одна из которых даже закончилась голом, но судья зафиксировал офсайд.

Второй тайм начался с еще одного гола Руха и снова из офсайда. Но в целом игра успокоилась, "горняки" сумели выстроить оборону и почти не пускали соперника к воротам. Но на 88-й минуте Богдан Слюбик шикарным дальним ударом все же сумел сравнять счет. В последние минуты матча обе команды старалась дожать соперника, но матч так и закончился вничью.

Статистика матча чемпионата Украины Рух - Шахтер

Рух - Шахтер 1:1

Голы: Слюбик, 88 - Судаков, 17

Удары: 16 - 6

Удары в створ: 4 - 4

Владение мячом: 45% - 55%

Атаки: 99 - 87

Рух: Ледвий - Сыч, Дидык, Слюбик, Роман - Эдсон (Плюман, 52), Пастух, Таллес (Федор, 65) - Квасница (Рунич, 76), Соломон (Теслюк, 65), Климчук.

Шахтер: Ризнык - Гочолеишвили, Козык, Ракицкий, Азаров - Степаненко, Судаков (Конопля, 71), Зубков (Сикан, 81), Бондаренко (Назарина, 71), Крыськив (Кастилло, 61) - Келси (Мироши, 25).

Предупреждения: Эдсон, 48, Климчук, 64 - Судаков, 50, Степаненко, 67, Конопля, 81, Ризнык, 87, Кастильо, 9+1

Удаление: Ракицкий, 21

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!