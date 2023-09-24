Заря - Днепр-1: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 24.09.2023

В воскресенье, 24 сентября, Заря встретится с Днепром-1 в матче восьмого тура украинской Премьер-лиги.

В предыдущем поединке чемпионата Украины луганская команда уступила 1:2 Металлисту 1925, а днепровский клуб сыграл вничью 1:1 с Колосом.

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Матч состоится во Львове на стадионе Украина. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Заря - Днепр-1

Трансляция поединка чемпионата Украины между Зарей и Днепром-1 будет доступна в этой новости 24 сентября и начать смотреть ее онлайн можно с 15:00 по Киеву.

В Украине этот матч будет показан на телеканале УНИАН и YouTube-канале FootballHub.

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