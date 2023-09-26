iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Рух - Александрия: смотреть онлайн-трансляцию матча Кубка Украины 26.09.2023

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка украинской турнира.
Сегодня, 10:22
Рух - Александрия / ФК Александрия
Рух - Александрия / ФК Александрия

Во вторник, 26 сентября, Рух сыграет с Александрией в рамках 1/8 финала Кубка Украины.

В преддверии кубкового поединка львовский клуб сыграл вничью с Шахтером (1:1), а Александрия проиграла Черноморцу (1:5).

Матч будет сыгран во Львове. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Рух - Александрия

Трансляция поединка Кубка Украины между Рухом и Александрией будет доступна в этой новости 26 сентября и начать смотреть ее онлайн можно с 15:00 по Киеву.

На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ сезона-2023/24.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: александрия Кубок Украины по футболу Рух

Статьи по теме

Кубок Украины: Верес - Шахтер, Рух - Александрия Кубок Украины: Верес - Шахтер, Рух - Александрия
УПЛ: Днепр-1 одолел Зарю, Металлист 1925 сыграл вничью с Колосом УПЛ: Днепр-1 одолел Зарю, Металлист 1925 сыграл вничью с Колосом
Рух объявил о сотрудничестве с известным украинским композитором Рух объявил о сотрудничестве с известным украинским композитором
Наставник Руха - о ничьей с Шахтером: Мы доминировали весь матч Наставник Руха - о ничьей с Шахтером: Мы доминировали весь матч
Помочь журналистам

Видео

Чжилей эффектным нокаутом победил Джойса в реванше: видео лучших моментов боя
Чжилей эффектным нокаутом победил Джойса в реванше: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк и Цуренко опустились, Ястремская и Завацкая поднялись
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Заря принесла Украине первые очки группового этапа еврокубков
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина осталась на своей прошлой позиции
просмотров

Последние новости

Игровые12:50
Волейболистка Юлия Герасимова — новый амбассадор FAVBET
Бокс12:45
"Будет самоубийство": отец Фьюри назвал фаворита боя Уайлдер - Джошуа
Украина12:38
Молодежная сборная Украины определилась с составом на ближайшие матчи отбора к Евро-2025
Бокс12:25
Британский боксер объяснил, почему Усик победит Фьюри
Европа12:00
Президент Ла Лиги заявил, что Барселону могут понизить в классе
Украина11:55
Верес - Шахтер: онлайн-трансляция матча Кубка Украины
Киберспорт11:35
ESL Pro League Season 18: fnatic - Monte онлайн-трансляция матча
Киберспорт11:12
FC 24: ФК Ричмонд и Тэд Лассо удалены из игры
Бокс11:08
"Не обманывай меня": Нганну заявил, что не поддастся на хитрые уловки Фьюри перед боем
Бокс10:50
"У него крыша поехала": Поветкин устроил истерику, ответив на вопрос об Усике
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK