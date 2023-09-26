Рух - Александрия: смотреть онлайн-трансляцию матча Кубка Украины 26.09.2023

Во вторник, 26 сентября, Рух сыграет с Александрией в рамках 1/8 финала Кубка Украины.

В преддверии кубкового поединка львовский клуб сыграл вничью с Шахтером (1:1), а Александрия проиграла Черноморцу (1:5).

Матч будет сыгран во Львове. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Рух - Александрия

Трансляция поединка Кубка Украины между Рухом и Александрией будет доступна в этой новости 26 сентября и начать смотреть ее онлайн можно с 15:00 по Киеву.

На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ сезона-2023/24.

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