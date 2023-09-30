КДК УАФ оштрафовал сразу три клуба за присутствие болельщиков на трибунах

В пятницу, 29 сентября, КДК УАФ вынес вердикты сразу по нескольким делам.

Были оштрафованы ЛНЗ, Оболонь и Полесье, все - за присутствие болельщиков на трибунах. Вот только черкасскому клубу досталось очень сильно.

Оболонь была оштрафована на 15 тысяч гривен, Полесье - на 25 тысяч гривен, а вот ЛНЗ должен выплатить штраф в размере 150 тысяч гривен.

Кроме того черкасский клуб получил условный запрет на использование домашней арены в течение двух матчей.

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