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КДК УАФ оштрафовал сразу три клуба за присутствие болельщиков на трибунах

Черкасский ЛНЗ получил очень строгое наказание.
Сегодня, 16:52
ЛНЗ - Динамо / fc-lnz.com
ЛНЗ - Динамо / fc-lnz.com

В пятницу, 29 сентября, КДК УАФ вынес вердикты сразу по нескольким делам.

Были оштрафованы ЛНЗ, Оболонь и Полесье, все - за присутствие болельщиков на трибунах. Вот только черкасскому клубу досталось очень сильно.

Оболонь была оштрафована на 15 тысяч гривен, Полесье - на 25 тысяч гривен, а вот ЛНЗ должен выплатить штраф в размере 150 тысяч гривен.

Кроме того черкасский клуб получил условный запрет на использование домашней арены в течение двух матчей.

Напомним, что с раписанием и результатами чемпионата Украины вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Динамо Киев ЛНЗ

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