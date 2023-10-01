iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Минай - Оболонь: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 01.10.2023

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка украинской Премьер-лиги.
Сегодня, 12:45
Минай - Оболонь: онлайн-трансляция матча / ФК Минай
Минай - Оболонь: онлайн-трансляция матча / ФК Минай

В воскресенье, 1 октября, Минай примет на своем поле Оболонь в рамках девятого тура украинской Премьер-лиги.

В предыдущем поединке чемпионата Украины закарпатская команда уступила на выезде 1:2 Полесью, а киевский клуб сыграл дома вничью 0:0 с Вересом.

Читай также: Бомбардиры УПЛ: Скляр голом в ворота Шахтера ворвался в гонку

Матч состоится на стадионе Минай. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Минай - Оболонь

Трансляция поединка чемпионата Украины между Минаем и Оболонью будет доступна в этой новости 1 октября и начать смотреть ее онлайн можно с 13:00 по Киеву.

В Украине этот матч будет показан на УПЛ ТБ, региональных телеканалах Cуспільного и Спорт 1.

На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ сезона-2023/24.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ чемпионат Украины онлайн-трансляция Украинская Премьер-лига минай Оболонь видео онлайн-трансляция

Статьи по теме

Динамо - Александрия: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины Динамо - Александрия: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Саудовские клубы попробуют летом подписать форварда Барселоны Саудовские клубы попробуют летом подписать форварда Барселоны
Лидер обороны Ньюкасла пропустит матч Лиги чемпионов против ПСЖ Лидер обороны Ньюкасла пропустит матч Лиги чемпионов против ПСЖ
Альварес эффектно разобрался с Чарло в бою двух абсолютных чемпионов: видео лучших моментов Альварес эффектно разобрался с Чарло в бою двух абсолютных чемпионов: видео лучших моментов
Помочь журналистам

Видео

Альварес эффектно разобрался с Чарло в бою двух абсолютных чемпионов: видео лучших моментов
Альварес эффектно разобрался с Чарло в бою двух абсолютных чемпионов: видео лучших моментов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк и Цуренко опустились, Ястремская и Завацкая поднялись
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов13:56
Лидер обороны Ньюкасла пропустит матч Лиги чемпионов против ПСЖ
Бокс13:40
Альварес эффектно разобрался с Чарло в бою двух абсолютных чемпионов: видео лучших моментов
НБА13:26
Шарлотт отстранил игрока, которого подозревают в употреблении наркотиков
Формула 113:23
Перес вошел в тройку пилотов по причиненному команде ущербу
Европа13:06
Модрич впервые за 11 лет дважды подряд не попал в стартовый состав
НБА13:05
Один из лучших данкеров в истории НБА раздумывает над завершением карьеры
Украина12:45
Минай - Оболонь: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Европа12:38
Арсенал собирается продлить контракт с Зинченко
Европа12:16
Постекоглу: Никогда не был поклонником ВАР
Украина12:10
Динамо - Александрия: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK