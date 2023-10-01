Минай - Оболонь: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 01.10.2023
В воскресенье, 1 октября, Минай примет на своем поле Оболонь в рамках девятого тура украинской Премьер-лиги.
В предыдущем поединке чемпионата Украины закарпатская команда уступила на выезде 1:2 Полесью, а киевский клуб сыграл дома вничью 0:0 с Вересом.
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Матч состоится на стадионе Минай. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 13:00 по киевскому времени.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Минай - Оболонь
Трансляция поединка чемпионата Украины между Минаем и Оболонью будет доступна в этой новости 1 октября и начать смотреть ее онлайн можно с 13:00 по Киеву.
В Украине этот матч будет показан на УПЛ ТБ, региональных телеканалах Cуспільного и Спорт 1.
На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ сезона-2023/24.
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