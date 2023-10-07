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ЛНЗ - Александрия: обзор и результат матча чемпионата Украины 07.10.2023

Команды не смогли откріть счет в матче.
Сегодня, 18:16
ЛНЗ - Александрия / upl.ua
ЛНЗ - Александрия / upl.ua

В рамках 10 тура чемпионата Украины ЛНЗ встретился с Александрией.

Коллективы подходили к матчу с идентичными показателями в графах победы, ничьи, поражения и очки. поэтому, если говорить языком клише, это был "матч за 6 очок".

Впрочем, поединок между двумя равными коллективами не оправдал надежд болельщиков обоих команд и тех нейтральных зрителей, которые решили посмотреть встречу, ведь ЛНЗ и Александрия на двух не создали ни одного голевого момента.

Подопечные Олега Дулуба и Руслана Ротаня сыграли в нулевую ничью и остались на своих местах. Александрия идет на 12 строчке, а ЛНЗ благодаря лучшей разнице на 11 месте, однако, при этом у обоих клубов по 9 набранных очков.

Статистика матча чемпионата Украины ЛНЗ - Александрия

ЛНЗ - Александрия 0:0

Удары: 4 - 6
Удары в створ: 1 - 4
Владение мячом: 46% - 54%
Атаки: 75 - 86

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ александрия ЛНЗ

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