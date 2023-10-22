Ворскла - Полесье: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 22.10.2023

В воскресенье, 22 октября, Ворскла сыграет против Полесья в рамках 11-го тура украинской Премьер-лиги.

В минувшем поединке чемпионата Украины перед международным перерывом полтавская команда разошлась миром 0:0 с Колосом, а житомирский клуб одержал победу 3:2 над Динамо.

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Матч будет сыгран в Полтаве на стадионе Ворскла имени Бутовского. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Ворскла - Полесье

Трансляция поединка чемпионата Украины между Ворсклой и Полесьем будет доступна в этой новости 22 октября и начать смотреть ее онлайн можно с 15:00 по Киеву.

В Украине этот матч будет показан на телеканалах и платформах MEGOGO/Setanta/Киевстар ТВ/Volia TV.

На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ сезона-2023/24.

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