Минай - Верес 0:0: обзор матча и результат игры 29.10.2023

Две последние команды чемпионата поделили очки в поединке без забитых мячей.

В воскресенье, 29 октября, Минай принимал на своем поле Верес в рамках 12-го тура украинской Премьер-лиги.

В противостоянии двух аутсайдеров национального первенства никто из соперников так и не сумел реализовать свои моменты, завершив поединок вничью 0:0.

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Ровенская команда несколько минут доигрывала в меньшинстве, после того как в компенсированное время за второе предупреждение был удален Владислав Шарай.

После этого матча Минай с пятью баллами остался на последнем месте в турнирной таблице УПЛ, а Верес с семью очками занимает предпоследнюю, 15-ю, строчку.

Статистика матча Минай - Верес 12-го тура чемпионата Украины

Минай - Верес 0:0

Владение мячом: 55% - 45%

Удары: 9 - 10

Удары в створ: 4 - 3

Угловые: 6 - 8

Фолы: 6 - 19

Атаки: 73 - 73

Удаление: Шарай, 90+1 (вторая желтая)

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