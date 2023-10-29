iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

ЛНЗ - Оболонь 3:0: обзор матча и результат игры 29.10.2023

Черкасский коллектив прервал свою серию неудач.
Сегодня, 14:56
ЛНЗ - Оболонь / УПЛ
ЛНЗ - Оболонь / УПЛ

В воскресенье, 29 октября, в рамках 12-го тура УПЛ ЛНЗ принимал Оболонь. Матч завершился победой хозяев со счетом 3:0.

В первом тайме защитник Максим Ковалев вывел свою команду вперед, а уже во второй половине игры Сергей Шестаков и Владислав Наумец также отличились голами, поставив тем самым точку в игре.

В свою очередь гости пытались организовать опасный выпад на чужие ворота, однако на финальной стадии им не хватало точности.

Таким образом после 12-ти туров чемпионата Украины ЛНЗ идет на десятом месте с 12-ю баллами, а Оболонь расположилась на строчку ниже, имея аналогичное количество очков.

Статистика матча ЛНЗ - Оболонь 12-го тура чемпионата Украины

ЛНЗ - Оболонь 3:0

Голы: Ковалев, 30, Шестаков, 56, Наумец, 89

Владение мячом: 50% - 50%
Удары: 8 - 3
Удары в створ: 6 - 0
Угловые: 4 - 1
Атаки: 87 - 103

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Оболонь ЛНЗ

Статьи по теме

ЛНЗ - Оболонь: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины ЛНЗ - Оболонь: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Шахтер - ЛНЗ 3:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ Шахтер - ЛНЗ 3:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Шахтер добыл разгромную победу в дебютном матче Срны Шахтер добыл разгромную победу в дебютном матче Срны
Безумный привоз голкипера в видеообзоре матча Ворскла – Металлист 1925 Безумный привоз голкипера в видеообзоре матча Ворскла – Металлист 1925
Помочь журналистам

Видео

Безумный привоз голкипера в видеообзоре матча Ворскла – Металлист 1925
Безумный привоз голкипера в видеообзоре матча Ворскла – Металлист 1925

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Цуренко приблизилась к ТОП-30, Снигур и Завацкая поднялись на 21 позицию
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер очков не набрал, но Украина сохранила свою позицию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Марченко поднялся на 36 мест
просмотров

Последние новости

Украина18:31
Безумный привоз голкипера в видеообзоре матча Ворскла – Металлист 1925
Киберспорт18:20
The International: Spirit вышли в гранд-финал!
Европа18:15
Ман Сити впервые пробил пенальти на Олд Траффорд в рамках АПЛ
Европа18:07
Ливерпуль не испытал проблем в матче с Ноттингем Форест
Европа17:40
Миколенко - один из лучших игроков матча Вест Хэм - Эвертон по версии WhoScored
НБА17:25
Лидер или эгоист: ЛаВин повторил историческое достижение Томпсона
Европа17:12
Эвертон с Миколенко одержал в гостях минимальную победу над Вест Хэмом
Украина17:09
Ворскла ушла от поражения из-за курьезной ошибки вратаря Металлиста 1925
Европа и мир16:52
Экс-игроку НХЛ перерезали горло коньком, жуткая травма стоила хоккеисту жизни
Европа16:48
Юный бриллиант Брайтона де Дзерби установил необычное достижение
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK