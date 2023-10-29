ЛНЗ - Оболонь 3:0: обзор матча и результат игры 29.10.2023
В воскресенье, 29 октября, в рамках 12-го тура УПЛ ЛНЗ принимал Оболонь. Матч завершился победой хозяев со счетом 3:0.
В первом тайме защитник Максим Ковалев вывел свою команду вперед, а уже во второй половине игры Сергей Шестаков и Владислав Наумец также отличились голами, поставив тем самым точку в игре.
В свою очередь гости пытались организовать опасный выпад на чужие ворота, однако на финальной стадии им не хватало точности.
Таким образом после 12-ти туров чемпионата Украины ЛНЗ идет на десятом месте с 12-ю баллами, а Оболонь расположилась на строчку ниже, имея аналогичное количество очков.
Статистика матча ЛНЗ - Оболонь 12-го тура чемпионата Украины
ЛНЗ - Оболонь 3:0
Голы: Ковалев, 30, Шестаков, 56, Наумец, 89
Владение мячом: 50% - 50%
Удары: 8 - 3
Удары в створ: 6 - 0
Угловые: 4 - 1
Атаки: 87 - 103
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