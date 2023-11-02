Полесье - Александрия: онлайн-трансляция матча Кубка Украины 02.11.2023

В четверг, 2 ноября, Полесье примет на своем поле Александрию в рамках 1/4 финала Кубка Украины.

В предыдущей раунде соревнования Полесье выбило Днепр-1, а Александрия расправилась с Рухом.

Матч состоится в Житомире на Центральном стадионе. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Полесье - Александрия

Трансляция поединка Кубка Украины между Полесьем и Александрией будет доступна в этой новости 2 ноября и начать смотреть ее онлайн можно с 15:00 по Киеву.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты Кубка Украины.

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