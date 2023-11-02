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Оболонь - Ворскла: онлайн-трансляция матча Кубка Украины 02.11.2023

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка национального турнира.
Сегодня, 10:33
Оболонь / ФК Оболонь
Оболонь / ФК Оболонь

В четверг, 2 ноября, Оболонь на своем поле сыграет с Ворсклой в рамках 1/4 финала Кубка Украины.

В предыдущей раунде соревнования столичный коллектив выбил Динамо, а полтавчане разгромили Металлист 1925.

Матч состоится в Киеве на Оболонь Арене. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Оболонь - Ворскла

Трансляция поединка Кубка Украины между Оболонью и Ворсклой будет доступна в этой новости 2 ноября и начать смотреть ее онлайн можно с 17:00 по Киеву.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты Кубка Украины.

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