Бывшая футболистка сборной Украины возглавила мужскую команду Ворсклы U-19

Впервые в украинском футболе женщина будет руководить мужчинами.

Полтавская Ворскла официально объявила о том, что Ия Андрущак стала главным тренером команды U-19.

Стороны заключили контракт на полтора года.

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Отметим, что впервые в украинском футболе женщина будет возглавлять мужскую команду.

Андрущак в качестве футболистки играла за Ворсклу и сборную Украины, а также за другие клубы.

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