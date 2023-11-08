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Бывшая футболистка сборной Украины возглавила мужскую команду Ворсклы U-19

Впервые в украинском футболе женщина будет руководить мужчинами.
Сегодня, 12:42
Ия Андрущак / ФК Ворскла
Ия Андрущак / ФК Ворскла

Полтавская Ворскла официально объявила о том, что Ия Андрущак стала главным тренером команды U-19.

Стороны заключили контракт на полтора года.

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Отметим, что впервые в украинском футболе женщина будет возглавлять мужскую команду.

Андрущак в качестве футболистки играла за Ворсклу и сборную Украины, а также за другие клубы.

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Источник: ФК Ворскла

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