Бывшая футболистка сборной Украины возглавила мужскую команду Ворсклы U-19
Впервые в украинском футболе женщина будет руководить мужчинами.
Полтавская Ворскла официально объявила о том, что Ия Андрущак стала главным тренером команды U-19.
Стороны заключили контракт на полтора года.
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Отметим, что впервые в украинском футболе женщина будет возглавлять мужскую команду.
Андрущак в качестве футболистки играла за Ворсклу и сборную Украины, а также за другие клубы.
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Источник: ФК Ворскла