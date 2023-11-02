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Оболонь - Ворскла 0:3: обзор матча и результат игры 02.11.2023

Полтавчане сумели трижды огорчить соперника, сохранив свои ворота в неприкосновенности.
Сегодня, 18:55
Ворскла победила Оболонь / ФК Оболонь
Ворскла победила Оболонь / ФК Оболонь

В четверг, 2 ноября, Оболонь принимала на своем поле Ворсклу в рамках 1/4 финала Кубка Украины.

Последним полуфиналистом турнира стала полтавская команда, одержав убедительную победу над "пивоварами" со счетом 3:0.

Еще до перерыва Ворскла обеспечила себе преимущество в два мяча. В средине тайма Александр Скляр отличным разрезным пасом вывел на ворота Руслана Степанюка, который успешно использовал свой шанс. На 44-й минуте после подачи с фланга уже сам Степанюк сбросил под удар Ибрагиму Кане, который точно пробил низом с линии штрафной.

В середине второй половины встречи гостям удалось довести счет до разгромного. На 69-й минуте Андрей Бацула, получив слева мяч от того же Степанюка, отправил его из-за пределов штрафной в дальний нижний угол ворот.

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Таким образом, Ворксла вышла в полуфинал Кубка Украины, присоединившись к Шахтеру, Черноморцу и Полесью.

Статистика матча Оболонь - Ворскла 1/4 финала Кубка Украины

Оболонь - Ворскла 0:3

Голы: Степанюк, 27, Кане, 44, Бацула, 69

Владение мячом: 48% - 52%
Удары: 9 - 12
Удары в створ: 2 - 7
Угловые: 4 - 3
Атаки: 92 - 91

Оболонь: Федоривский - Нагиев (Мединский, 46), Вовкун, Приймак, Лукьянчук, Прокопенко - Слободян, Косовский, Дубко (Карась, 46) - Суханов (Краснопир, 58), Тарануха (Груша, 64)

Ворскла: Исенко - Пердута, Павлюк, Корниенко (Фелипе, 76), Крупский - Скляр (Юрченко, 75), Челядин - Кане (Островский, 88), Нестеренко, Бацула - Степанюк (Черныш, 89)

Предупреждения: Дубко, Суханов, Слободян - Крупский, Скляр.

Напомним, на ISPORT доступны календарь и результаты матчей Кубка Украины сезона-2023/24.

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