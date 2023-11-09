Мельгоса объявил состав молодежной сборной Украины на матчи с Люксембургом и Азербайджаном

Команда проведет поединки в рамках квалификации на Евро.

Главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса определился с игроками, которые будут готовиться к поединкам отбора Евро U-21 против Люксембурга и Азербайджана.

В список вошли 24 футболиста.

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Состав молодежной сборной Украины

Вратари: Руслан Нещерет (Динамо Киев), Кирилл Фесюн (Колос), Яков Кинарейкин (Днепр-1).

Защитники: Арсений Батагов (Заря Луганск), Владимир Салюк (Черноморец), Роман Дидык, Виталий Роман (оба - Рух), Эдуард Козик (Шахтер Донецк), Константин Вивчаренко (Динамо Киев), Артем Смоляков (Полесье), Данил Скорко (Александрия).

Полузащитники: Владимир Бражко, Назар Волошин (оба - Динамо Киев), Иван Варфоломеев (Слован, Чехия), Александр Яцык (Заря Луганск), Олег Очеретько (Шахтер Донецк), Егор Ярмолюк (Брентфорд, Англия), Валентин Рубчинский (Днепр-1), Максим Кучерявый (Сент-Джонстон, Шотландия), Максим Брагару (Черноморец), Илья Квасница (Рух).

Нападающие: Богдан Вьюник (Шахтер Донецк), Владислав Ванат (Динамо Киев), Игорь Краснопир (Оболонь).

Матч со сборной Люксембурга U-21 состоится 17 ноября, а поелинок с командой Азербайджана U-21 – 21 ноября.

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