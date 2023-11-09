iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Мельгоса объявил состав молодежной сборной Украины на матчи с Люксембургом и Азербайджаном

Команда проведет поединки в рамках квалификации на Евро.
Сегодня, 12:15
Сборная Украины U-21 / УАФ
Сборная Украины U-21 / УАФ

Главный тренер молодежной сборной Украины Унаи Мельгоса определился с игроками, которые будут готовиться к поединкам отбора Евро U-21 против Люксембурга и Азербайджана.

В список вошли 24 футболиста.

Читай также: Новый вингер, возвращение бомбардира и новички в защите: кого выбрал Ребров?

Состав молодежной сборной Украины

Вратари: Руслан Нещерет (Динамо Киев), Кирилл Фесюн (Колос), Яков Кинарейкин (Днепр-1).

Защитники: Арсений Батагов (Заря Луганск), Владимир Салюк (Черноморец), Роман Дидык, Виталий Роман (оба - Рух), Эдуард Козик (Шахтер Донецк), Константин Вивчаренко (Динамо Киев), Артем Смоляков (Полесье), Данил Скорко (Александрия).

Полузащитники: Владимир Бражко, Назар Волошин (оба - Динамо Киев), Иван Варфоломеев (Слован, Чехия), Александр Яцык (Заря Луганск), Олег Очеретько (Шахтер Донецк), Егор Ярмолюк (Брентфорд, Англия), Валентин Рубчинский (Днепр-1), Максим Кучерявый (Сент-Джонстон, Шотландия), Максим Брагару (Черноморец), Илья Квасница (Рух).

Нападающие: Богдан Вьюник (Шахтер Донецк), Владислав Ванат (Динамо Киев), Игорь Краснопир (Оболонь).

Матч со сборной Люксембурга U-21 состоится 17 ноября, а поелинок с командой Азербайджана U-21 – 21 ноября.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

Источник: УАФ

Статьи по теме

Моуриньо в своем стиле ответил тренеру Лацио за выпад в сторону Ромы перед римским дерби Моуриньо в своем стиле ответил тренеру Лацио за выпад в сторону Ромы перед римским дерби
Виктор Осимхен: статистика-2023/2024 Виктор Осимхен: статистика-2023/2024
"С этим еще не покончено": Уайлдер сообщил о возобновлении переговоров о бое с Руисом "С этим еще не покончено": Уайлдер сообщил о возобновлении переговоров о бое с Руисом
"Остановит его": тренер Баколе сделал прогноз на бой Усик - Фьюри "Остановит его": тренер Баколе сделал прогноз на бой Усик - Фьюри
Помочь журналистам

Видео

Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2023 года
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2023
просмотров

Последние новости

Европа13:28
Моуриньо в своем стиле ответил тренеру Лацио за выпад в сторону Ромы перед римским дерби
Европа13:20
Виктор Осимхен: статистика-2023/2024
Бокс13:14
"С этим еще не покончено": Уайлдер сообщил о возобновлении переговоров о бое с Руисом
Бокс13:11
"Остановит его": тренер Баколе сделал прогноз на бой Усик - Фьюри
Формула 112:49
Руководитель МакЛарен рассказал, в чем Ред Булл превосходит всех остальных
Европа12:45
Киллиан Мбаппе: статистика-2023/2024
Бокс12:42
"Потрясающие люди": Промоутер Усика рассказал, как организаторы отнеслись к переносу боя с Фьюри
НБА12:34
Яннис был удален с площадки за жест, который обычно ни к чему не приводит
Другие12:32
Верховная рада Украины отправила Гутцайта в отставку с поста министра молодежи и спорта
Украина12:15
Мельгоса объявил состав молодежной сборной Украины на матчи с Люксембургом и Азербайджаном
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK