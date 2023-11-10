Колос - Минай: онлайн-трансляция матча УПЛ 10.11.2023
В пятницу, 10 ноября, программу четырнадцатого тура Украинской Премьер-лиги откроют Колос и Минай.
На данный момент у обоих коллективов продолжаются серии из двух ничейных результатов подряд: Колос поделил очки с Динамо (1:1) и ЛНЗ (1:1), а Минай - с Вересом (0:0) и Ворсклой (0:0).
Стоит отметить серьезные проблемы у команды Владимира Шарана с реализацией, так как Минай уходил с поля без забитого гола в шести последних матчах (УПЛ и кубок Украины).
Матч пройдет в Ковалевке на стадионе Колос. Стартовый свисток встречи прозвучит в 17:00.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Колос - Минай
Трансляция поединка чемпионата Украины между Колосом и Минаем будет доступна в этой новости 10 ноября и начать смотреть ее онлайн можно с 17:00 по Киеву.
В Украине данную встречу будут транслировать Megogo, Київстар ТВ, Setanta Sports, Воля ТВ, omegaTV, sweet.tv, vodafone TV.
Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с календарем УПЛ нынешнего сезона.
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