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Колос - Минай: онлайн-трансляция матча УПЛ 10.11.2023

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка чемпионата Украины.
Сегодня, 10:54
Колос - Минай / УПЛ
Колос - Минай / УПЛ

В пятницу, 10 ноября, программу четырнадцатого тура Украинской Премьер-лиги откроют Колос и Минай.

На данный момент у обоих коллективов продолжаются серии из двух ничейных результатов подряд: Колос поделил очки с Динамо (1:1) и ЛНЗ (1:1), а Минай - с Вересом (0:0) и Ворсклой (0:0).

Стоит отметить серьезные проблемы у команды Владимира Шарана с реализацией, так как Минай уходил с поля без забитого гола в шести последних матчах (УПЛ и кубок Украины).

Матч пройдет в Ковалевке на стадионе Колос. Стартовый свисток встречи прозвучит в 17:00.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Колос - Минай

Трансляция поединка чемпионата Украины между Колосом и Минаем будет доступна в этой новости 10 ноября и начать смотреть ее онлайн можно с 17:00 по Киеву.

В Украине данную встречу будут транслировать Megogo, Київстар ТВ, Setanta Sports, Воля ТВ, omegaTV, sweet.tv, vodafone TV.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с календарем УПЛ нынешнего сезона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ чемпионат Украины Колос Ковалевка минай

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