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Франция отказала Украине в экстрадиции президента Ворсклы

Более того, Жеваго был отпущен на свободу.
Вчера, 20:58
Константин Жеваго / zhevago.info
Константин Жеваго / zhevago.info

Франция рассмотрела апелляцию Украины по отказу об экстрадиции Константина Жеваго и вновь отказала, пишет Reuters.

Напомним, президент полтавской Ворсклы обвиняется в выводе 113 млн долларов из банка Финансы и кредит, а также подозревается во взяточничестве.

В 2019 гшоду бизнеесмен был объявлен в розыск, а в 2021 - во Всемирный розыск. В прошлом году Жеваго задержали в Куршевеле.

В марте этого года Украина получила отказ на просьбу об экстрадиции Жеваго и подала апелляцию. Верховный суд Франции рассмотрел ее и вновь отклонил. Кроме того с бизнесмена сняты все ограничения.

"Суд пришел к выводу, что государство-заявитель не в состоянии гарантировать, что Жеваго будет судим судом, который может обеспечить фундаментальные процессуальные гарантии и защиту прав защиты", – сказано в вердикте суда.

Ранее, напомним, Луческу опроверг свои же слова о возвращении на болота.

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