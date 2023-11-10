Луческу: Я никогда не говорил, что вернусь в страну-агрессор. Никогда

Мирча Луческу попытался объяснить свои слова по поводу возвращения в росию.

Ранее, напомним, румынский специалист не стал отрицать, что может вернуться на болота, чтобы там продолжить работу.

В комментарии порталу FOOTBALL.UA Луческу попытался оправдаться за свои слова, заявив, что никогда не говорил о своем возвращении в страну-агрессор.

За два года они не сделали ничего, а вы говорите, что уважаете росию. Как вы можете уважать росию, когда она убивает украинцев?

- Пожалуйста, давайте не будем так. Футбол - это другая сторона, это не о войне. Очень сложно продолжать играть в футбол, когда продолжаются бомбежки, когда падают ракеты, когда отменяются матчи. Так просто продолжать невозможно. Очень важно достичь мира и вернуться к нормальной жизни. Я продолжал жить в Украине все эти два года в этой ситуации, и я никогда не говорил, что вернусь в страну-агрессора. Никогда.

Я помню период, когда российские и украинские команды играли товарищеские турниры, это было замечательное время и мы должны к нему вернуться. Мы должны что-то сделать, чтобы вернуть к этому. И только совместными усилиями мы сможем этого достичь. Я люблю Украину и период работы в этой стране, но я работал и в России, и там у меня были нормальные отношения. Но продолжать дальше так просто невозможно.

Ранее, напомним, мы вспоминали все победы украинским клубов над испанскими в рамках ЛЧ, к некоторым из которых румынский специалист приложил руку.

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