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Динамо в прошлом веке и новая ера Шахтера: все победы украинцев над испанцами в Лиги чемпионов

ISPORT.ua представляет материал, в котором собраны победы украинских клубов над испанскими командами.
Сегодня, 14:37
Барселона - Шахтер в 2008 году / Getty Images
Барселона - Шахтер в 2008 году / Getty Images

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер сенсационно обыграл Барселону (1:0).

Это победа позволила "горнякам" и дальше бороться за попадание в плей-офф Лиги чемпионов сезона-2023/24.

Для Украины это только лишь 11 триумф над испанцами в основных раундах главного европейского турнира.

ISPORT рассказывает об особенностях противостояний с командами из Испании. Примечательно, что только два украинских коллектива смогли превзойти соперников.

Динамо Киев

История - это всегда хорошо, но нельзя оставаться в прошлом. Именно так надо подвести итог противостояний Динамо с испанскими клубами. Все победы, а их было 4, были добыты в прошлом веке.

Главным архитектором стал Валерий Лобановский, под руководством которого "бело-синие" трижды побеждали. Еще один триумф состоялся при Михаиле Фоменко, который первым победил соперника из Испании.

  • 1993. Динамо - Барселона 3:1
  • Голы: Шкапенко, 5, Леоненко, 44 (пен.), 55 - Куман, 27
  • Тренер: Фоменко

  • 1997. Динамо - Барселона 3:0
  • Голы: Ребров, 5, Максимов, 32, Калитвинцев, 66
  • Тренер: Лобановский

  • 1997. Барселона - Динамо 0:4
  • Голы: Шевченко, 9, 32, 44 (пен.), Ребров, 77
  • Тренер: Лобановский

  • 1999. Динамо - Реал 2:0
  • Голы: Шевченко, 62, 79
  • Тренер: Лобановский

Шахтер

На счету донецкой команды 7 побед. Все они были добыты при новом президенте клуба Ринате Ахметове. Первым открыл путь Мирча Луческу, который побеждал Барселону, Реал Сосьедад.

Затем успех подхватил Луиш Каштру, который дважды победил Реал Мадрид. Последним успеха добился Марино Пушич, который спустя пару недель во главе команде стал писать историю.

  • 2004. Шахтер - Барселона 2:0
  • Голы: Агахова, 14, 22
  • Тренер: Луческу

  • 2008. Барселона - Шахтер 2:3
  • Голы: Силвиньо, 59, Бускетс, 83 - Гладкий, 31, 58, Фернандиньо, 76
  • Тренер: Луческу

  • 2013. Реал Сосьедад -  Шахтер 0:2
  • Голы: Тейшейра, 65, 88
  • Тренер: Луческу

  • 2013. Шахтер - Реал Сосьедад 4:0
  • Голы: Луис Адриано, 37, Тейшейра, 48, Дуглас Коста, 68, 87
  • Тренер: Луческу

  • 2020. Реал Мадрид - Шахтер 2:3
  • Голы: Модрич, 54, Винисиус Жуниор, 59 - Тете, 29, Варан, 33 (аг), Соломон, 42
  • Тренер: Каштру

  • 2020. Шахтер - Реал 2:0
  • Голы: Дентиньо, 57, Соломон, 82
  • Тренер: Каштру

  • 2023. Шахтер - Барселона 1:0
  • Гол: Сикан, 40
  • Тренер: Пушич

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Динамо Киев

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