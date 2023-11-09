Динамо в прошлом веке и новая ера Шахтера: все победы украинцев над испанцами в Лиги чемпионов

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов Шахтер сенсационно обыграл Барселону (1:0).

Это победа позволила "горнякам" и дальше бороться за попадание в плей-офф Лиги чемпионов сезона-2023/24.

Для Украины это только лишь 11 триумф над испанцами в основных раундах главного европейского турнира.

ISPORT рассказывает об особенностях противостояний с командами из Испании. Примечательно, что только два украинских коллектива смогли превзойти соперников.

Динамо Киев

История - это всегда хорошо, но нельзя оставаться в прошлом. Именно так надо подвести итог противостояний Динамо с испанскими клубами. Все победы, а их было 4, были добыты в прошлом веке.

Главным архитектором стал Валерий Лобановский, под руководством которого "бело-синие" трижды побеждали. Еще один триумф состоялся при Михаиле Фоменко, который первым победил соперника из Испании.

1993. Динамо - Барселона 3:1

- Барселона 3:1 Голы : Шкапенко, 5, Леоненко, 44 (пен.), 55 - Куман, 27

: Шкапенко, 5, Леоненко, 44 (пен.), 55 - Куман, 27 Тренер: Фоменко

1997. Динамо - Барселона 3:0

- Барселона 3:0 Голы : Ребров, 5, Максимов, 32, Калитвинцев, 66

: Ребров, 5, Максимов, 32, Калитвинцев, 66 Тренер: Лобановский

1997. Барселона - Динамо 0:4

0:4 Голы : Шевченко, 9, 32, 44 (пен.), Ребров, 77

: Шевченко, 9, 32, 44 (пен.), Ребров, 77 Тренер: Лобановский

1999. Динамо - Реал 2:0

- Реал 2:0 Голы : Шевченко, 62, 79

: Шевченко, 62, 79 Тренер: Лобановский

Шахтер

На счету донецкой команды 7 побед. Все они были добыты при новом президенте клуба Ринате Ахметове. Первым открыл путь Мирча Луческу, который побеждал Барселону, Реал Сосьедад.

Затем успех подхватил Луиш Каштру, который дважды победил Реал Мадрид. Последним успеха добился Марино Пушич, который спустя пару недель во главе команде стал писать историю.

2004. Шахтер - Барселона 2:0

- Барселона 2:0 Голы : Агахова, 14, 22

: Агахова, 14, 22 Тренер: Луческу

2008. Барселона - Шахтер 2:3

2:3 Голы : Силвиньо, 59, Бускетс, 83 - Гладкий, 31, 58, Фернандиньо, 76

: Силвиньо, 59, Бускетс, 83 - Гладкий, 31, 58, Фернандиньо, 76 Тренер: Луческу

2013. Реал Сосьедад - Шахтер 0:2

0:2 Голы : Тейшейра, 65, 88

: Тейшейра, 65, 88 Тренер: Луческу

2013. Шахтер - Реал Сосьедад 4:0

- Реал Сосьедад 4:0 Голы : Луис Адриано, 37, Тейшейра, 48, Дуглас Коста, 68, 87

: Луис Адриано, 37, Тейшейра, 48, Дуглас Коста, 68, 87 Тренер: Луческу

2020. Реал Мадрид - Шахтер 2:3

2:3 Голы : Модрич, 54, Винисиус Жуниор, 59 - Тете, 29, Варан, 33 (аг), Соломон, 42

: Модрич, 54, Винисиус Жуниор, 59 - Тете, 29, Варан, 33 (аг), Соломон, 42 Тренер: Каштру

2020. Шахтер - Реал 2:0

- Реал 2:0 Голы : Дентиньо, 57, Соломон, 82

: Дентиньо, 57, Соломон, 82 Тренер: Каштру

2023. Шахтер - Барселона 1:0

- Барселона 1:0 Гол : Сикан, 40

: Сикан, 40 Тренер: Пушич

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