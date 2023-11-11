Оболонь - Ворскла: онлайн-трансляция матча УПЛ 11.11.2023

В субботу, 11 ноября, продолжится 14 тур украинской Премьер-лиги. В рамках соревновательного дня сыграют Оболонь и Ворскла.

В предыдущих матчах киевляне сыграли вничью с Рухом (2:2), а полтавский клуб разошелся миром с Минаем (0:0).

Матч состоится в Киеве на Оболонь Арене. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

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Смотреть онлайн-трансляцию матча Оболонь - Ворскла

Трансляция поединка чемпионата Украины между Оболонью и Ворсклой будет доступна в этой новости 11 ноября и начать смотреть ее онлайн можно с 13:00 по Киеву.

В Украине данную встречу будут транслировать Megogo, Київстар ТВ, Setanta Sports, Воля ТВ, omegaTV, sweet.tv, vodafone TV.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с календарем УПЛ нынешнего сезона.

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