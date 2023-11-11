Полесье - Металлист 1925: онлайн-трансляция матча УПЛ 11.11.2023

В субботу, 11 ноября, в рамках 14-го тура чемпионата Украины сыграют Полесье и Металлист 1925.

В предыдущем туре житомирский коллектив сыграл вничью с Кривбассом (1:1), а харьковчане обыграли Черноморец (2:1).

Матч состоится в Житомире на Центральном стадионе. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

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Смотреть онлайн-трансляцию матча Полесье - Металлист 1925

Трансляция поединка чемпионата Украины между Полесьем и Металлистом 1925 будет доступна в этой новости 11 ноября и начать смотреть ее онлайн можно с 15:00 по Киеву.

В Украине данную встречу будут транслировать Megogo, Київстар ТВ, Setanta Sports, Воля ТВ, omegaTV, sweet.tv, vodafone TV.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с календарем УПЛ нынешнего сезона.

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