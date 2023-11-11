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Александрия - Верес: онлайн-трансляция матча УПЛ 11.11.2023

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка чемпионата Украины.
Сегодня, 10:25
Александрия / ФК Александрия
Александрия / ФК Александрия

В субботу, 11 ноября, в рамках 14-го тура чемпионата Украины сыграют Александрия и Верес.

В предыдущем туре подопечные Руслана Ротаня проиграли Днепру-1 (0:1), а ровенский клуб сыграл вничью с Зарей (2:2).

Матч состоится в Александрии на стадионе Ника. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

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Смотреть онлайн-трансляцию матча Александрия - Верес

Трансляция поединка чемпионата Украины между Александрией и Вересом будет доступна в этой новости 11 ноября и начать смотреть ее онлайн можно с 17:00 по Киеву.

В Украине данную встречу будут транслировать Megogo, Київстар ТВ, Setanta Sports, Воля ТВ, omegaTV, sweet.tv, vodafone TV.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с календарем УПЛ нынешнего сезона.

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