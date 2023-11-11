Александрия - Верес: онлайн-трансляция матча УПЛ 11.11.2023
В субботу, 11 ноября, в рамках 14-го тура чемпионата Украины сыграют Александрия и Верес.
В предыдущем туре подопечные Руслана Ротаня проиграли Днепру-1 (0:1), а ровенский клуб сыграл вничью с Зарей (2:2).
Матч состоится в Александрии на стадионе Ника. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 17:00 по киевскому времени.
Читай также: Полесье сумело одолеть Александрию лишь в серии пенальти и выйти в полуфинал Кубка Украины
Смотреть онлайн-трансляцию матча Александрия - Верес
Трансляция поединка чемпионата Украины между Александрией и Вересом будет доступна в этой новости 11 ноября и начать смотреть ее онлайн можно с 17:00 по Киеву.
В Украине данную встречу будут транслировать Megogo, Київстар ТВ, Setanta Sports, Воля ТВ, omegaTV, sweet.tv, vodafone TV.
Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с календарем УПЛ нынешнего сезона.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!