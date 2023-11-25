Минай - Кривбасс: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины 25.11.2023

В субботу, 25 ноября, Минай примет на своем поле Кривбасс в матче 15-го тура украинской Премьер-лиги.

В предыдущем поединке чемпионата Украины закарпатский коллектив проиграл Колосу (0:2), а представитель Кривого Рога уступил Динамо (0:2).

Матч состоится в Минае на стадионе Минай-Арена. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Минай - Кривбасс

Трансляция поединка чемпионата Украины между Минаем и Кривбассом будет доступна в этой новости 25 ноября и начать смотреть ее онлайн можно с 13:00 по Киеву.

В Украине этот матч будет показан на телеканалах и платформах УПЛ ТВ.

На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ сезона-2023/24.

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