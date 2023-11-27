Днепр-1 - Черноморец: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 27.11.2023

В понедельник, 27 ноября, Днепр-1 примет на своем поле Черноморец в рамках 15-го тура украинской Премьер-лиги.

В минувшем поединке чемпионата Украины днепровская команда обыграла на выезде со счетом 3:1 Шахтер. На данный момент "спортклубовцы" с 30 очками занимают вторую строчку в турнирной таблице УПЛ, имея равное количество баллов с лидирующим Кривбассом, а также с Полесьем, но сыграв на один матч меньше. Одесский клуб в прошлом туре уступил 2:3 дома Руху и сейчас идет на девятой позиции.

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Матч состоится в Днепре на стадионе Днепр-Арена. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Днепр-1 - Черноморец

Трансляция поединка чемпионата Украины между Днепром-1 и Черноморцем будет доступна в этой новости 27 ноября и начать смотреть ее онлайн можно с 17:00 по Киеву.

В Украине этот матч будет показан на телеканале 2+2 и YouTube-канале FootballHub.

На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ сезона-2023/24.

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