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Колос - Оболонь 0:0: обзор матча и результат игры 02.12.2023

Ковалевская и киевская команда завершили противостояние безголевым миром.
Сегодня, 16:59
Колос и Оболонь сыграли вничью / ФК Колос Ковалівка
Колос и Оболонь сыграли вничью / ФК Колос Ковалівка

В субботу, 2 декабря, Колос в рамках 16-го тура украинской Премьер-лиги принимал на своем поле Оболонь.

В равном противостоянии с достаточным количеством ударов в обеих сторон соперники так и не смогли определить сильнейшего, завершив поединок нулевой ничьей.

После этого матча Колос с 21 набранным баллом занимает седьмое место в турнирной таблице УПЛ. Оболонь расположилась на 12-й строчке, имея в своем активе 14 очков.

Статистика матча Колос - Оболонь 16-го тура чемпионата Украины

Колос - Оболонь 0:0

Владение мячом: 51% - 49%
Удары: 12 -10
Удары в створ: 4 - 3
Угловые: 11 - 4
Фолы: 10 - 27
Атаки: 84 - 87

Колос: Фесюн - Лучкевич (Ильин, 70), Чорноморец, Бондаренко, Бурда (Золотов, 70), Емец - Богданов (Ориховский, 63), Милько - Болбат, Безбородько, Мякушко (Велетень, 63).

Оболонь: Кичак - Фатеев, Лукьянчук, Карась, Дубко, Осман - Черненко, Мороз, Приймак - Суханов (Тарануха, 66), Краснопир.

Предупреждения: Богданов, Мякушко, Чорноморец - Черненко, Мороз, Карась, Приймак, Краснопир, Дубко.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ чемпионат Украины Украинская Премьер-лига Колос Оболонь

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