Днепр-1 - Ворскла 1:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ 02.12.2023
В рамках 16-го тура Украинской Премьер-лиги состоялся матч между Днепром-1 и Ворсклой.
Первый гол встречи забили хозяева поля - на старте первого тайма Богдан Леднев вывел свою команду вперед. Однако еще до перерыва гости не только отыгрались, но и повели в счете благодаря голам Артема Челядина и Фелипе Родригеса.
Во втором тайме днепряне не сумели отыграться, а полтавчане в свою очередь выстояли, чем и заработали три очка.
Вашему вниманию видео всех голов матча Днепр-1 - Ворскла в шестнадцатом туре УПЛ:
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Днепр-1 - Ворскла 1:2
Голы: Леднев, 3 - Челядин, 31 - Фелипе, 42.
Владение мячом: 63% - 37%
Удары: 20 - 8
Удары в створ: 6 - 6
Фолы: 8 - 8
Атаки: 120 - 65
Днепр-1: Волынец - Адамюк (Пасич, 60), Сваток, Сарапий, Мирошниченко - Бабенко, Рубчинский, Гуцуляк, Пихаленок, Леднев (Витиньо, 73) - Филиппов (Танчик, 60).
Ворскла: Исенко - Пердута, Павлюк, Крупский, Якубу (Сантана, 90+3) - Скляр, Челядин (Бацула, 90+3), Фелипе, Юрченко (Корниенко, 73), Кане - Степанюк.
Предупреждения: Гуцуляк - Якубу.
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