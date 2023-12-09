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Кривбасс - Заря 2:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ 09.12.2023

"Черно-белые" сумели отыграться, пропустив два гола еще в первом тайме.
Сегодня, 19:55
Кривбасс - Заря / УПЛ
Кривбасс - Заря / УПЛ

В субботу, 9 декабря, в Кривом Роге на стадионе Горняк состоялся матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги между местным Кривбассом и Зарей.

На 10-й минуте поединка хозяева поля вышли вперед благодаря голу Олега Кожушко. Под занавес тайма команда Юрия Вернидуба удвоила преимущество усилиями Андрея Понедельника, однако спустя несколько минут Эдуардо Герреро стал автором красивого гола с 25-ти метров.

Ближе к концу матча Арсений Батагов восстановил паритет, который продержался до самого финального свистка.

Вашему вниманию видео всех голов матча Кривбасс - Заря в семнадцатом туре УПЛ:

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Кривбасс - Заря 2:2
Голы: Кожушко, 10, Понедельник, 40 - Герреро, 42, Батагов, 78.

Кривбасс: Клищук - Понедельник, Рябов, Стецков, Дибанго - Бизимана, Илич (Вакулков, 83), Задерака (Близниченко, 74), Дебелко (Приходько, 61), Кузык (Хомченовский, 83) - Кожушко (Устименко, 83)у.

Заря: Сапутин - Снурницын, Батагов, Боль, Кирюханцев (Джордан, 68) - Мишнев (Бугай, 59), Чурко, Антюх (Мичин, 76), Нагнойный, Алефиренко (Горбач, 46) - Герреро.

Предупреждения: Бизимана - Мишнев, Батагов, Горбач.

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