"Нам не нужны кабинетные три балла, но…": Динамо выдвинуло ультиматум Минаю по поводу сорванного матча

Заместитель генерального директора Динамо Сергей Мохник выступил с заявлением по поводу ситуации с сорванным матчем 16-го тура украинской Премьер-лиги против Миная.

Поединок должен был состояться на поле Миная 3 декабря. Однако сначала матч был прерван на второй минуте из-за воздушной тревоги, которая длилась полтора часа, а после и вовсе отменен из-за отсутствия на стадионе закарпатской команды искусственного освещения и перенесен на неопределенный срок.

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В стане "бело-синих" заявили, что не будут требовать технического поражения для Миная и готовы доиграть матч, но только в Киеве.

"Мы с пониманием относимся к любым форс-мажорам других клубов УПЛ в прошлом и этом сезонах. В нашей стране идет война, сам факт того, что чемпионат Украины проходит, что мы не потеряли футбол как явление, это достижение клубов и государства.

Но есть определенные моменты, не относящиеся к форс-мажорным ситуациям. Представители Миная, Динамо, судьи и делегат договорились, что игра отменяется, если воздушная тревога будет до 14:30, это зафиксировано документально. Ровно в 14:30 наши игроки отправились в душ, администраторы команды начали относить вещи в автобус.

С самого начала мы отметили, что готовы играть в этот день позже, но представители Миная сообщили, что это будет невозможно из-за отсутствия на стадионе искусственного освещения. Воздушная тревога - это форс-мажор. Отсутствие света на стадионе - это не форс-мажор. Это непрофессионализм и отсутствие уважения к другим участникам чемпионата. Каждая команда должна играть на арене, которая имеет это освещение.

Мы не могли оставаться еще на один день и играть в понедельник. Во-первых, никаких гарантий повторения ситуации не было, во-вторых, у нас в четверг был матч в Киеве. Учитывая сложную логистику, это ставило под угрозу весь план подготовки к следующим матчам. Почему мы должны уступать своими интересами из-за инфантилизма и отсутствия элементарных вещей в инфраструктуре команды-соперницы?

Этот вопрос нужно решать. В этот раз такая ситуация произошла с нами, а в следующий раз на нашем месте может оказаться любая команда УПЛ. И что теперь? Всем нам нужно кататься в Ужгород дважды, чтобы Минай был доволен? Нет, этого не будет.

Насколько мне известно, УАФ уже отправила официальное письмо в адрес всех клубов, играющих в Ужгороде и Минае с требованием немедленно (до 1 февраля 2024 года) решить вопрос с искусственным освещением. Но для нас это уже история прошлого, мы должны заботиться об интересах Динамо.

Наш клуб не потребовал технического поражения Миная. Мы не писали письма с требованиями, не собирали доказательную базу (а это сделать очень легко, прецедентов технических поражений из-за инфраструктурных проблем в нашем футболе хватает), а рассчитываем на то, что Минай поступит по-человечески. Мы потратили много денег на логистику, это дорога протяженностью в 800+ километров. Мы уважаем наших игроков и персонал клуба и не будем отправлять их в Минай снова.

Наша позиция очень проста: это был не форс-мажор, а безответственность местного клуба. Мы не хотим устраивать юридические и регламентные ссоры, а ждем нормальной реакции со стороны соперника и его порядочности. Динамо без проблем сыграет этот матч (нам не нужны кабинетные три балла), но Минай должен приехать в Киев и играть на нашем поле. Это будет их мера ответственности за произошедшее в минувшее воскресенье", - приводит слова Мохника официальный сайт Динамо.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с календарем и результатами матчей УПЛ сезона-2023/24.

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