iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Металлург Запорожье: клуб, пропавший с футбольной карты Украины

Представляем вашему вниманию видео, в котором рассказывается история знаменитого украинского коллектива из Запорожья.
Сегодня, 09:09
Металлург Запорожье / Football.ua
Металлург Запорожье / Football.ua

Запорожский Металлург был одним из старейших футбольных клубов Украины, который воспитал множество известных футболистов.

Команда начала свое существование в далеком 1935 году. Спустя 17 лет Металлург выиграл первое чемпионство УССР, а через восемь лет он повторил это достижение. За это время запорожцы также успели выиграть два кубка УССР.

Во времена независимой Украины Металлург часто занимал места в середине таблицы, иногда попадая в ТОП-5, что позволило ему два раза поучаствовать в кубке УЕФА.

Читай также: Футбол сегодня: кубковые матчи Мидлсбро и Челси, Фиорентины и Болоньи, а также португальцев

Однако из-за отсутствия финансирования клуб был ликвидирован в 2016 году, после чего возрожден в аматорской лиге. К сожалению, после получения профессионального статуса в 2018 году Металлург был окончательно расформирован.

На YouTube-канале Football.ua вышло видео, рассказывающее историю клуба из Запорожья.

Напомним, что недавно было опубликовано видео, в котором обсуждались свободные агенты нынешнего сезона, среди которых до сих пор остаются Давид Де Хеа, чемпион мира Шкодран Мустафи и два бывших "горняка".

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ чемпионат Украины Металлург Запорожье

Статьи по теме

Трансферы УПЛ: Минай отпустил с дюжину игроков, Александрия отдала молодого форварда в аренду Трансферы УПЛ: Минай отпустил с дюжину игроков, Александрия отдала молодого форварда в аренду
Официально: Долганский - исполняющий обязанности главного тренера Ворсклы Официально: Долганский - исполняющий обязанности главного тренера Ворсклы
Динамо: Призываем все международные федерации и МОК отстранить россиян от всех соревнований Динамо: Призываем все международные федерации и МОК отстранить россиян от всех соревнований
"Черное совершенство": Нганну заявил о желании провести два боя с Джошуа "Черное совершенство": Нганну заявил о желании провести два боя с Джошуа
Помочь журналистам

Видео

Металлург Запорожье: клуб, пропавший с футбольной карты Украины
Металлург Запорожье: клуб, пропавший с футбольной карты Украины

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Украинки немного поднялись, а в топ-10 сразу два изменения
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты четвертого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Де Минор ворвался в топ-10
просмотров

Последние новости

Бокс11:34
"Черное совершенство": Нганну заявил о желании провести два боя с Джошуа
Украина11:14
Суперлига: БИПА – Прикарпатье-Говерла, Политехника-Галичина – Ровно
НБА11:10
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: данк Грина и блок-шот Смита возглавили рейтинг
НБА11:05
Халибертон получил травму ноги в матче против Бостона
Бокс10:55
"Он ненавидит проигрывать": Леннокс Льюис оставил грозное послание Фьюри перед боем с Усиком
Теннис10:41
Марченко проиграл боснийцу в квалификации Australian Open-2024
Другие страны10:32
В 38 лет: Роналду показал свой "стальной" пресс, проводя тренировку
Европа10:24
Тоттенхэм договорился с Дженоа о трансфере защитника сборной Румынии
Европа10:10
Рома и Фулхэм сражаются за центрбека Атлетико
Бокс10:02
"Кролик и жираф": Леннокс Льюис забавно высказался о бое Усик - Фьюри
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK