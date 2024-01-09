Металлург Запорожье: клуб, пропавший с футбольной карты Украины

Запорожский Металлург был одним из старейших футбольных клубов Украины, который воспитал множество известных футболистов.

Команда начала свое существование в далеком 1935 году. Спустя 17 лет Металлург выиграл первое чемпионство УССР, а через восемь лет он повторил это достижение. За это время запорожцы также успели выиграть два кубка УССР.

Во времена независимой Украины Металлург часто занимал места в середине таблицы, иногда попадая в ТОП-5, что позволило ему два раза поучаствовать в кубке УЕФА.

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Однако из-за отсутствия финансирования клуб был ликвидирован в 2016 году, после чего возрожден в аматорской лиге. К сожалению, после получения профессионального статуса в 2018 году Металлург был окончательно расформирован.

На YouTube-канале Football.ua вышло видео, рассказывающее историю клуба из Запорожья.

Напомним, что недавно было опубликовано видео, в котором обсуждались свободные агенты нынешнего сезона, среди которых до сих пор остаются Давид Де Хеа, чемпион мира Шкодран Мустафи и два бывших "горняка".

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