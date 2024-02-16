Динамо - Петрокуб 1:1 обзор матча и результат игры 16.02.2024

В пятницу, 16 февраля, в рамках товарищеского матча Динамо встречалось с Петрокубом. Матч завершился вничью со счетом 1:1.

На забитый мяч Михая Плетике на второй минуте киевский коллектив ответил голом Владислава Супряги в середине первого тайма.

Динамо во втором тайме пыталось дожать соперника и вырвать победу, однако скромными молдавский клуб сумел выстоять.

Напомним, следующий товарищеский матч Динамо проведет завтра, 17 февраля, против Шерифа.

Динамо - Петрокуб 1:1

Голы: Супряга, 29 - Плетике, 2

Динамо: Нещерет, Дубинчак, Мыхавко, Дячук, Сирота, Шапаренко, Царенко, Гусев, Бенито, Диалло, Супряга

Запасные: Бущан, Моргун, Вивчаренко, Попов, Караваев, Игнатенко, Бражко, Шепелев, Кабаев, Буяльский, Волошин, Пономаренко, Ванат

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