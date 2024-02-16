Динамо - Петрокуб 1:1 обзор матча и результат игры 16.02.2024
В пятницу, 16 февраля, в рамках товарищеского матча Динамо встречалось с Петрокубом. Матч завершился вничью со счетом 1:1.
На забитый мяч Михая Плетике на второй минуте киевский коллектив ответил голом Владислава Супряги в середине первого тайма.
Динамо во втором тайме пыталось дожать соперника и вырвать победу, однако скромными молдавский клуб сумел выстоять.
Напомним, следующий товарищеский матч Динамо проведет завтра, 17 февраля, против Шерифа.
Динамо - Петрокуб 1:1
Голы: Супряга, 29 - Плетике, 2
Динамо: Нещерет, Дубинчак, Мыхавко, Дячук, Сирота, Шапаренко, Царенко, Гусев, Бенито, Диалло, Супряга
Запасные: Бущан, Моргун, Вивчаренко, Попов, Караваев, Игнатенко, Бражко, Шепелев, Кабаев, Буяльский, Волошин, Пономаренко, Ванат
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