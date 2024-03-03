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Шахтер - Кривбасс 5:2 видео голов и лучших моментов матча УПЛ 03.03.2024

"Горняки" легко разобрались с одним из своих конкурентов за золотые медали чемпионата Украины.
Сегодня, 21:21
Шахтер - Кривбасс / УПЛ
Шахтер - Кривбасс / УПЛ

Во Львове на Арене Львов состоялся центральный матч 19-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сошлись Шахтер и Кривбасс.

Противостояние одних из лучших команд чемпионата получилось очень увлекательным, с большим количеством голов и даже удалением.

На голы Конопли, Бондаренко, Траоре и дубль Крыськива команда Юрия Вернидуба смогла ответить лишь результативными ударами Аду и Стецькова.

Вашему вниманию видео всех голов матча Шахтер - Кривбасс в девятнадцатом туре УПЛ:

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Шахтер - Кривбасс 5:2
Голы: Конопля, 10, Крыськив, 22, 83, Бондаренко, 68, Траоре, 90+4 - Аду, 20, Стецьков, 85

Владение мячом: 63% - 37%
Удары: 18 - 9
Удары в створ: 6 - 2
Фолы: 14 - 8

Шахтер: Ризнык – Конопля, Бондарь, Ракицкий, Педриньо – Бондаренко, Криськив, Зубков, Судаков, Невертон (Назарина, 61) – Сикан (Траоре, 75).

Кривбасс: Клищук – Бандейра, Понедельник, Стецьков, Дибанго – Кузык (Задерака, 75), Илич – Лунев (Вакулко, 63), Бизимана, Соса (Близниченко, 63) – Аду (Кожушко, 63).

Предупреждение: Принс, 22 – Назарина, 71

Удаление: Илич, 57

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