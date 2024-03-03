Аталанта - Болонья 1:2: обзор матча и результат игры 03.03.2024

Тьяго Мотта ведет свою команду к долгожданному участию в главном еврокубке.

В воскресенье, 3 марта, в Бергамо прошел матч 27-го тура итальянской Серии А между Аталантой и Болоньей.

Это была очная дуэль в борьбе за место в зоне Лиги чемпионов - обе команды (как и Рома) претендуют на четвертое место.

В середине первого тайма бергамаски вышли вперед, благодаря голу Адемолы Лукмана. Однако после перерыва подопечные Тьяго Мотты за короткий промежуток времени сумели полностью перевернуть ход встречи.

Сначала Джошуа Зиркзе реализовал пенальти, после чего Льюис Фергюсон забил второй гол гостей, который стал последним в этой игре.

За счет победы Болонья закрепилась на четвертом месте, имея в активе 51 очко. Аталанта осталась шестой с 46-ю очками.

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Статистика матча Аталанта - Болонья 27-го тура Серии А

Аталанта - Болонья 1:2

Голы: Лукман, 28 - Зиркзе, 57 (пен.), Фергюсон, 61.

Ожидаемые голы (xG): 1,54 - 1,22

Владение мячом: 55% - 45%

Удары: 11 - 11

Удары в створ: 2 - 6

Фолы: 11 - 12

Аталанта: Карнесеки - Скальвини (Миранчук, 66), Джимсити, Колашинац - Дзаппакоста (Хольм, 62), Пашалич (Эдерсон, 62), де Рон, Руджери (Хин, 89), Копмейнерс - де Кетеларе (Скамакка, 66), Лукман.

Болонья: Скорупски - Пош (Лукуми, 46), Бейкема, Калафиори, Кристиансен - Фаббиан (Урбански, 56), Фройлер, Фергюсон - Орсолини (Салемакерс, 46), Зиркзе (Одгорд, 81), Ндое (Эбишер, 87).

Предупреждения: Копмейнерс, Хольм, Эдерсон - Пош, Одгорд.

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