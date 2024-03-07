Заря - Минай 2:0: обзор матча и результат игры 07.03.2024
В четверг, 7 марта, в Киеве стартовал 20-й тур Украинской Премьер-лиги матчем между Зарей и Минаем.
Команды с одинаковым успехом провели первые две игры после возвращения украинского футбола, заработав четыре очка. Однако в этот раз одна из сторон была вынуждена потерпеть поражение.
На 18-й минуте поединка "черно-белые" вышли вперед. Игорь Кирюханцев отдал передачу на Вячеслава Чурко, который в свою очередь вбежал в штрафную и покатил мяч под удар Денису Антюху. Вингер Зари попал точно в дальний угол.
Гости, конечно же, пытались отыграться, но с созданием моментов у них в этот день были определенные проблемы.
Зато луганский коллектив сумел не просто удержать преимущество, а и увеличить его. В середине второго тайма Эдуардо Герреро отдал проникающую передачу в штрафную на Владислава Бугая, который с близкого расстояния переиграл Александра Кемкина.
До этого гола арбитр еще успел удалить с поля Владислава Семотюка, однако после просмотра повтора он изменил свое решение, "наградив" футболиста лишь предупреждением.
В итоге Заря завоевала победу и поднялась на 11-е место. Минай же остается худшей командой чемпионата Украины.
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Статистика матча Заря - Минай 20-го тура УПЛ
Заря - Минай 2:0
Голы: Антюх, 18, Бугай, 74.
Владение мячом: 55% - 45%
Удары: 15 - 8
Удары в створ: 4 - 2
Фолы: 17 - 5
Атаки: 91 - 92
Заря: Сапутин - Бутко, Боль, Батагов, Жуниньо (Вантух, 76) - Яцык, Башич, Чурко (Мичин, 76) - Кирюханцев (Горбач, 67), Герреро (Слесарь, 81), Антюх (Бугай, 67).
Минай: Кемкин - Корнейчук, Прокопчук, Немчанинов, Чуев (Кисиль, 82), Дмитрук (Кораблин, 46) - Вакула, Витенчук, Семотюк (Гуничев, 70) - Устименко (Демиденко, 82), Ременяк (Матюшенко, 70).
Предупреждения: Витенчук, Семотюк, Корнейчук.
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