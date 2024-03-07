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Шовковский - о ничьей с Вересом: Динамо не заслуживало победить

Наставник киевлян прокомментировал потерю очков с аутсайдером УПЛ.
Вчера, 22:57
Александр Шовковский / FC Dynamo Kyiv
Александр Шовковский / FC Dynamo Kyiv

Главный тренер киевского Динамо Александр Шовковский поделился мыслями об игре своих подопечных в игре против ровенского Вереса.

По словам украинского специалиста, его подопечные продемонстрировали меньше желания чем соперник.

К сожалению, да, упустили победу. Всегда очень неприятно терять на последних минутах победу. Но это футбол, и я хочу сказать, что сегодня мы не наиграли на победу. У нас были моменты, могли их реализовывать, но я увидел у соперника больше желания, чем у нас.

Нет, момент с пенальти еще не смотрел. Спокойно потом посмотрю, ведь сейчас эмоции мешают.

Весенний футбол сложный, в команде все физически готовы. Сегодня мы, к сожалению, проиграли много борьбы. Для того, чтобы выигрывать такие матчи, нужно быть более сконцентрированными и сильнее. Есть определенные проблемы. К сожалению, сегодня наша скамейка запасных была небольшой, особенно что касается середины поля. Есть травмированные игроки, дисквалифицированные.

Понимали, что соперник будет играть длинными передачами на высоких футболистов в последние минуты. Но ошибки... Я уже не говорю о самом пенальти, а как мы потеряли мяч. Могли спокойно довести игру до победы", - заявил Шовковский. Рой Кин и Оле-Гуннар Сульшер намекнули, что хотят вернуться к тренерской деятельности.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: верес Динамо Киев Александр Шовковский

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