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Верес - Динамо: Обзор и результат матча Чемпионата Украины 07.03.2024

Киевляне "привезли" себе 11-метровый в последние мгновения поединка.
Вчера, 20:47
Верес - Динамо / upl.ua
Верес - Динамо / upl.ua

В рамках 20-го тура чемпионата Украины Верес на своем поле встретился с Динамо.

Матч из-за воздушной тревоги вынужденно начался с 40-минутным опозданием, но это не помешало киевлянам уже в начале встречи огорчить хозяев. Счет в игре на 6-й минуте открыл Назар Волошин после паса Владимира Кабаева.

Через 10 минут у вингера вновь возникла голевая возможность, но с этим его ударом справился голкипер ровенчан, а на 20-й минуте Денис Попов достаточно опасно пробивал после подачи углового.

Второй тайм был менее интересным чем первый. По-настоящему опасный момент возник лишь на 58-й минуте уже не раз упомянутого Волошина, который на пытался закрутить мяч в дальний угол после удара из-за пределов штрафной площади, но его попытку накрыл защитник подопечных Олега Шандрука.

Все так и шло к минимальной победе киевлян "на класе", но этого самого "класа" игрокам Александра Шовковского не хватило, чтобы не фолить в своей штрафной в последние мгновения поединка.

Судья поединка после просмотра видеоповтора назначил пенальти в ворота Георгия Бущана. К точке подошел новичок Вереса Марко Мрвальевич и ударом в нижний угол ворот принес своей команде важную ничью, лишив Динамо шанса сравняться с Кривбассом по очкам.

Отметим, что у столичного гранда есть еще три матча в запасе.

Статистика матча чемпионата Украины Верес - Динамо

Верес - Динамо 1:1

Голы: Мрвальевич, 90+8 - Волошин, 6

Удары: 6 - 7
Удары в створ ворот: 3 - 2
Владение мячом: 39% - 61%
Опасные атаки: 54 - 107

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