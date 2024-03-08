Металлист 1925 - ЛНЗ: Обзор и результат матча Чемпионата Украины 08.03.2024

Команды так и не смогли отличиться голами с игры.

В рамках 20-го тура чемпионата Украины харьковский Металлист 1925 в номинально домашней встрече в Киеве принял черкасский ЛНЗ.

В первом тайме более активно играли именно подопечные Виктора Скрипника, которые имели несколько возможностей открыть счет, однако, сделать этого им не удалось.

Уже после перерыва инициативу перехватил коллектив Олега Дулуба, и он за это был вознагражден ближе к завершению игры после того, как Максим Иммереков сыграл рукой в собственной штрафной площадке и судья назначил первый в этом поединке 11-метровый. Стандарт реализовал Сергей Рыбалка, выведя свою команду вперед.

Однако радость гостей длилась недолго, ведь всего через несколько минут все тот же Рыбалка повторил "подвиг" Иммерекова, и теперь пенальти назначили уже в ворота Германа Пенькова. Владлен Юрченко также реализовал свою попытку, восстановив паритет в матче.

Больше забитыми мячами команды не отличались, разделив очки.

Статистика матча Чемпионата Украины Металлист 1925 - ЛНЗ

Металлист 1925 - ЛНЗ 1:1

Голы: Юрченко, 86 (пен.) - Рыбалка, 76 (пен.)

Владение мячом: 57% - 43%

Удары: 12 - 6

Удары в створ ворот: 6 - 2

Опасные атаки: 64 - 40

Металлист 1925: Проценко - Капинус, Имереков, Червак, Фарина - Габелок - Ари, Юрченко (Обинайя, 89) - Бычек (Овусу, 81) - Борячук (Юсов, 81), Гармаш.

ЛНЗ: Пеньков - Насонов, Салиху, Муравский, Каплиенко - Бар, Рыбалка (Тарасенко, 90), Тилль (Шестаков, 46) - Яшари (Олейник, 73), Молло (Хобленко, 58), Г. Пасич.

Предупреждения: Юрченко - Бар, Рыбалка, Насонов, Хобленко, Шестаков

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