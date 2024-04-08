Динамо - ЛНЗ 1:1 видео лучших моментов матча УПЛ
В рамках 23-го тура Украинской Премьер-лиги Динамо сыграло вничью с ЛНЗ (1:1).
В составе киевлян забил Андрей Ярмоленко, который перебросил голкипера гостей.
ЛНЗ отыгрался после того, как голкипер Динамо Руслан Нещерет неудачно сыграл на выходе - Салиху сравнял счет.
Вашему вниманию видео всех голов матча Динамо - ЛНЗ в 23-м туре УПЛ:
Динамо Киев - ЛНЗ 1:1
Голы: Ярмоленко, 15 - Салиху, 40
Динамо Киев: Нещерет - Тымчик, Попов, Дячук, Вивчаренко (Дубинчак, 78) - Бражко (Пономаренко, 84), Андриевский (Буяльский, 78) - Ярмоленко (Волошин, 63), Шапаренко, Кабаев - Ванат.
ЛНЗ: Кучеренко - Норенков, Ковалев, Муравский, Салиху, Стасюк (Насонов, 69) - Бойко, Рыбалка (Эйнел, 59), Яшари - Молло (Хобленко, 46), Наумец (Г. Пасич, 59).
Предупреждения: Вивчаренко, Дячук, Дубинчак - Бойко, Рыбалка, Стасюк, Яшари, Норенков
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