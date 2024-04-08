Динамо - ЛНЗ 1:1 видео лучших моментов матча УПЛ

В рамках 23-го тура Украинской Премьер-лиги Динамо сыграло вничью с ЛНЗ (1:1).

В составе киевлян забил Андрей Ярмоленко, который перебросил голкипера гостей.

ЛНЗ отыгрался после того, как голкипер Динамо Руслан Нещерет неудачно сыграл на выходе - Салиху сравнял счет.

Вашему вниманию видео всех голов матча Динамо - ЛНЗ в 23-м туре УПЛ:

Динамо Киев - ЛНЗ 1:1

Голы: Ярмоленко, 15 - Салиху, 40

Динамо Киев: Нещерет - Тымчик, Попов, Дячук, Вивчаренко (Дубинчак, 78) - Бражко (Пономаренко, 84), Андриевский (Буяльский, 78) - Ярмоленко (Волошин, 63), Шапаренко, Кабаев - Ванат.

ЛНЗ: Кучеренко - Норенков, Ковалев, Муравский, Салиху, Стасюк (Насонов, 69) - Бойко, Рыбалка (Эйнел, 59), Яшари - Молло (Хобленко, 46), Наумец (Г. Пасич, 59).

Предупреждения: Вивчаренко, Дячук, Дубинчак - Бойко, Рыбалка, Стасюк, Яшари, Норенков

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