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ЛНЗ - Верес 1:0: обзор матча и результат игры 15.04.2024

Черкасский коллектив прервал свою пятиматчевую серию без побед.
Сегодня, 18:08
ЛНЗ - Верес / УПЛ
ЛНЗ - Верес / УПЛ

Последний игровой день 24-го тура Украинской Премьер-лиги открывали в Черкассах местный ЛНЗ и Верес.

Матч получился не самый увлекательный, еще и воздушная тревога продлила перерыв на полчаса, что не придало игре зрелищности.

Но даже так на старте второго тайма хозяева поля нашли свой момент, который реализовал Алексей Хобленко - форвард своим точным ударом забил, как оказалось, единственный гол всей встречи.

ЛНЗ догнал по очкам Черноморец (по 29), который идет восьмым, но у одесситов еще остается матч в запасе. Верес в свою очередь остался в зоне переходных матчей с 19-ю баллами в активе.

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Статистика матча ЛНЗ - Верес 24-го тура УПЛ

ЛНЗ - Верес 1:0
Гол: Хобленко, 48.

Владение мячом: 49% - 51%
Удары: 7 - 5
Удары в створ: 4 - 0
Фолы: 9 - 10
Атаки: 79 - 71

ЛНЗ: Е. Кучеренко - Стасюк, Муравский, Салиху, Норенков - Бар (Рыбалка, 86), Джашари, Тиль (Соареш, 70) - Наумец (Шестаков, 63), Хобленко (Прядун, 86), Пасич.

Верес: Когут - Балан, А. Кучеренко, Вовченко, Шевченко (Шестаков, 83) - Курко, Кухарук (Клец, 75), Морозко (Шарай, 66), Сикейра, Шастал (Дахновский, 72) - Мрвальевич (Гайдучик, 66).

Предупреждение: Кухарук.

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