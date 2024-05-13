Колос уступил ЛНЗ, продлив серию поражений с новым тренером до трех

В понедельник, 13 мая, Колос принимал дома ЛНЗ в рамках 28-го тура УПЛ.

Колос начал матч активней, владел мячом, но счет должны были открывать гости, однако Пасич попал в штангу. Ответом хозяев стала атака, которую отлично завершил Бондаренко. Однако гости сумели отыграться еще до перерыва благодаря голу Молло.

Во втором тайме гости уже стали играть активней, хотя небольшое преимущество оставалось у Колоса. Команды обменялись опасными моментами, а в итоге вперед вышел ЛНЗ, а черещ пять минут удвоил свое преимущество, голы на свой счет записали Наумец и Эйнел.

После этого Колос хоть и пытался отыграться, гости уверенно держали оборону и сумели сохранить счет. по итогу ковалевский клуб впритык приблизился к зоне плей-офф.

Статистика матча Чемпионата Украины Колос - ЛНЗ

Колос - ЛНЗ 1:3

Голы: Бондаренко, 24 - Молло, 44, Наумец, 62, Эйнел, 67

Владение мячом: 61% - 39%

Удары: 10 - 5

Удары в створ ворот: 3 - 2

Угловые: 5 - 1

Фолы: 17 - 17

Колос: Фесюн - Цуриков, Черноморец (Гончаренко, 72), Бондаренко, Бурда - Топалов, Демченко, Ореховский (Криворучко, 72), Ильин (Салабай, 73) - Рангел (Паулаускас, 86), Велетен (Гусол, 85).

ЛНЗ: Пеньков - Каплиенко, Салиху, Муравский - Г. Пасич (Тищенко, 81), Яшари, Тилль, Бойко (Насонов, 82), Стасюк (Наумец, 61) - Эйнел (Шестаков, 77), Молло (Хобленко, 61).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!