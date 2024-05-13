iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Колос уступил ЛНЗ, продлив серию поражений с новым тренером до трех

Ковалевский клуб подбирается к зоне плей-офф.
Сегодня, 19:24
Колос - ЛНЗ / upl.ua
Колос - ЛНЗ / upl.ua

В понедельник, 13 мая, Колос принимал дома ЛНЗ в рамках 28-го тура УПЛ.

Колос начал матч активней, владел мячом, но счет должны были открывать гости, однако Пасич попал в штангу. Ответом хозяев стала атака, которую отлично завершил Бондаренко. Однако гости сумели отыграться еще до перерыва благодаря голу Молло.

Во втором тайме гости уже стали играть активней, хотя небольшое преимущество оставалось у Колоса. Команды обменялись опасными моментами, а в итоге вперед вышел ЛНЗ, а черещ пять минут удвоил свое преимущество, голы на свой счет записали Наумец и Эйнел. 

После этого Колос хоть и пытался отыграться, гости уверенно держали оборону и сумели сохранить счет. по итогу ковалевский клуб впритык приблизился к зоне плей-офф.

Статистика матча Чемпионата Украины Колос - ЛНЗ

Колос - ЛНЗ 1:3
Голы: Бондаренко, 24 - Молло, 44, Наумец, 62, Эйнел, 67

Владение мячом: 61% - 39%
Удары: 10 - 5
Удары в створ ворот: 3 - 2
Угловые: 5 - 1
Фолы: 17 - 17

Колос: Фесюн - Цуриков, Черноморец (Гончаренко, 72), Бондаренко, Бурда - Топалов, Демченко, Ореховский (Криворучко, 72), Ильин (Салабай, 73) - Рангел (Паулаускас, 86), Велетен (Гусол, 85).

ЛНЗ: Пеньков - Каплиенко, Салиху, Муравский - Г. Пасич (Тищенко, 81), Яшари, Тилль, Бойко (Насонов, 82), Стасюк (Наумец, 61) - Эйнел (Шестаков, 77), Молло (Хобленко, 61).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Колос ЛНЗ

Статьи по теме

УПЛ: Полесье обыграл Кривбасс, Заря разошлась миром с Вересом, победа ЛНЗ УПЛ: Полесье обыграл Кривбасс, Заря разошлась миром с Вересом, победа ЛНЗ
Колос объявил имя нового главного тренера Колос объявил имя нового главного тренера
Динамо без проблем розгромило Колос Динамо без проблем розгромило Колос
Динамо - Колос: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины Динамо - Колос: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Помочь журналистам

Видео

Ломаченко уничтожил Камбососа, остановив в 11-м раунде: видео лучших моментов боя
Ломаченко уничтожил Камбососа, остановив в 11-м раунде: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла одну позицию, Костюк ворвалась в ТОП-20
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко поднялся, Джокович первая ракетка мира
просмотров

Последние новости

Бокс22:25
Усик: У Фьюри биполярное расстройство
Европа22:23
Агент талантливого нападающего посетил матч Манчестер Юнайтед и Арсенала
Теннис22:00
Свитолина сыграет с Соболенко в 1/8 финала турнира в Риме
Бокс21:48
"Самый лучший боксер": Фьюри неожиданно расхвалил Усика
Европа21:31
Бавария пыталась подписать тренера середняка АПЛ
Европа и мир21:20
Чемпионат мира по хоккею-2024: Словакия сенсационно обыграла США, Финляндия разбила Норвегию
Бокс21:15
Усик прокомментировал потасовку с командой Фьюри
Европа20:59
Реал намерен продлить контракт с одним из ключевых ветеранов
Украина20:50
Бомбардиры УПЛ: Ванат лидер, Сикан и Буяльский идут следом
Украина20:42
Таблица УПЛ: определены призеры, борьза за выживание продолжается
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK