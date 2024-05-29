Эпицентр - Верес 1:1: обзор матча и результат игры 29.05.2024

Ровенская команда смогла отыграться под конец встречи с представителем Первой лиги.

В среду, 29 мая, состоялся матч плей-офф за место в УПЛ, в котором встречались Эпицентр и Верес.

Команды не смогли определить победителя, завершив первую часть противостояния ничьей 1:1.

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Эпицентр сумел открыть счет на 28-й минуте усилиями Владислава Мороза, который пробил из-за пределов штрафной, а мяч после рикошета оказался в сетке ворот соперника.

Отыграться Вересу удалось ближе к концу поединка, когда Николай Гайдучик головой на ближней стойке замкнул подачу с углового.

Ответный матч между Вересом и Эпицентром состоится 2 июня.

Статистика матча Эпицентр - Верес плей-офф за место в УПЛ

Эпицентр - Верес 1:1

Голы: Мороз, 28 - Гайдучик, 80

Владение мячом: 48% - 52%

Удары: 11 - 8

Удары в створ: 3 - 1

Угловые: 4 - 4

Фолы: 11 - 8

Атаки: 75 - 96

Эпицентр: Чернобай - Кристин (Жмуйда, 75), Мороз (Алибеков, 77), Григоращук, Климец - Миронюк (Полюлях, 74), Липовуз - Бендера (Ляшенко, 75), Беженар, Стень - Кравчук.

Верес: Когут - Морозко, Кучеренко, Вовченко, Смиян - Шастал (Шарай, 73), Кучеров, Кухарук (Банада, 46), Дахновский (Шестаков, 87) - Яго, Мрвальевич (Гайдучик, 46).

Предупреждения: Кристин, Кравчук - Дахновский.

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