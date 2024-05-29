Эпицентр - Верес 1:1: обзор матча и результат игры 29.05.2024
В среду, 29 мая, состоялся матч плей-офф за место в УПЛ, в котором встречались Эпицентр и Верес.
Команды не смогли определить победителя, завершив первую часть противостояния ничьей 1:1.
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Эпицентр сумел открыть счет на 28-й минуте усилиями Владислава Мороза, который пробил из-за пределов штрафной, а мяч после рикошета оказался в сетке ворот соперника.
Отыграться Вересу удалось ближе к концу поединка, когда Николай Гайдучик головой на ближней стойке замкнул подачу с углового.
Ответный матч между Вересом и Эпицентром состоится 2 июня.
Статистика матча Эпицентр - Верес плей-офф за место в УПЛ
Эпицентр - Верес 1:1
Голы: Мороз, 28 - Гайдучик, 80
Владение мячом: 48% - 52%
Удары: 11 - 8
Удары в створ: 3 - 1
Угловые: 4 - 4
Фолы: 11 - 8
Атаки: 75 - 96
Эпицентр: Чернобай - Кристин (Жмуйда, 75), Мороз (Алибеков, 77), Григоращук, Климец - Миронюк (Полюлях, 74), Липовуз - Бендера (Ляшенко, 75), Беженар, Стень - Кравчук.
Верес: Когут - Морозко, Кучеренко, Вовченко, Смиян - Шастал (Шарай, 73), Кучеров, Кухарук (Банада, 46), Дахновский (Шестаков, 87) - Яго, Мрвальевич (Гайдучик, 46).
Предупреждения: Кристин, Кравчук - Дахновский.
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