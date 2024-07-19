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"Обсуждайте провал на Евро-2024": в Днепре-1 объяснили, почему команде не сыграет в еврокубках

Фридман считает, что спортивный клуб вылетит от венгров.
Вчера, 21:35
Днепр-1 / СК Днепр-1
Днепр-1 / СК Днепр-1

Коммерческий директор Днепра-1 Вячеслав Фридман высказался о том, почему спортивный клуб не сыграет в еврокубках.

По словам функционера, он не видет смысла в матчах.

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"Здесь больше шума. По-вашему, было бы лучше, если бы Днепр-1 вылетел от Академии Пушкаша дважды проиграв? У венгров довольно приличная команда.

Обсуждайте лучше провал Украины на Евро-2024 и игру нашей юношеской сборной на чемпионате Европы, где нам тоже тяжело и нужна победа над Италией", - приводит слова Фридмана sport-express.ua.

Напомним, спортивный клуб попал в еврокубки, заняв четвертое место по итогу прошлого сезона.

Ранее клубы УПЛ определили варианты замены Днепру-1.

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