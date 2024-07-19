Клубы УПЛ определили варианты замены Днепру-1

Вскоре Исполком УАФ выберет один из двух вариантов.

В пятницу, 19 июля, состоялось общественное собрание участников Премьер-лиги.

Главным вопросом на повестке дня стало снятие с чемпионата Днепра-1, а также, кто должен его заменить.

В результате голосования были выбраны два варианта. Первый, наиболее простой и предпочтительный, это позволить Минаю играть в УПЛ.

Второй вариант предполагает проведение мини-турнира, в котором Минай, Эпицентр, Металлист-1925 и Левый Берег решат, кто займет свободный слот в чемпионате.

Окончательное решение будет принято в ближайшее время Исполкомом УАФ.

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