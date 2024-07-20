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Названа дата, когда УАФ примет решение по поводу замены Днепра-1

Будут рассмотрены два ранее предложенные УПЛ варианты выхода из сложившейся ситуации.
Сегодня, 11:30
Днепр-1 / Getty Images
Днепр-1 / Getty Images

Украинская ассоциация футбола в ближайшее время вынесет свой официальный вердикт по поводу замены Днепра-1 в Премьер-лиге.

Главному руководящему футбольному органу страны придется выбрать из двух вариантов, ранее предложенных УПЛ.

Читай также: Клубы УПЛ определили варианты замены Днепру-1

Первый вариант - предоставить место в УПЛ вылетевшему из высшего дивизиона по итогам прошлого сезона с предпоследней позиции Минаю. Второй вариант - провести мини-турнир между четырьмя командами: Минаем, Металлистом 1925, Левым Берегом и Эпицентром.

Как сообщает официальный сайт организации, окончательное решение будет принято Исполкомом УАФ, заседание которого состоится в понедельник, 22 июля.

Ранее в Днепре-1 объяснили, почему команда не сыграет в еврокубках.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ чемпионат Украины Днепр-1 Украинская Премьер-лига уаф

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