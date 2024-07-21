"Пошел бы туда пешком": Копоплянка признался, в каком клубе хотел закончить карьеру

Евгений мечтал еще поиграть за ФК Днепр, пропавший с радаров в 2019 году.

Несколько дней назад Евгений Коноплянка официально объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста. Экс-лидер национальной сборной Украины признался, что напоследок хотел бы поиграть в легендарном Днепре, с которым в свое время доходил до финала Лиги Европы:

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"Это моя мечта - мне бы хотелось завершить карьеру в той команде, в которой я ее начал. Это Днепр. Мне даже не надо было делать предложение - я бы пешком туда пошел", - признался Копоплянка Telegram-каналу Днепрянин.

Стоит отметить, ФК Днепр прекратил существование в 2019 году из-за финансовых проблем.

Напомним, Евгений повесил бутсы на гвоздь в возрасте 34 лет. За свою карьеру украинец успел поиграть за Днепр, Севилью, Шальке, донецкий Шахтер и ряд других клубов. Последним клубом Коноплянки стал румынский Клуж.

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