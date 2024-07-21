iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Пошел бы туда пешком": Копоплянка признался, в каком клубе хотел закончить карьеру

Евгений мечтал еще поиграть за ФК Днепр, пропавший с радаров в 2019 году.
Сегодня, 12:45
Евгений Копоплянка / Getty Images
Евгений Копоплянка / Getty Images

Несколько дней назад Евгений Коноплянка официально объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста. Экс-лидер национальной сборной Украины признался, что напоследок хотел бы поиграть в легендарном Днепре, с которым в свое время доходил до финала Лиги Европы:

Читай также: Днепр-1 снялся с чемпионат Украины - ТаТоТаке

"Это моя мечта - мне бы хотелось завершить карьеру в той команде, в которой я ее начал. Это Днепр. Мне даже не надо было делать предложение - я бы пешком туда пошел", - признался Копоплянка Telegram-каналу Днепрянин.

Стоит отметить, ФК Днепр прекратил существование в 2019 году из-за финансовых проблем.

Напомним, Евгений повесил бутсы на гвоздь в возрасте 34 лет. За свою карьеру украинец успел поиграть за Днепр, Севилью, Шальке, донецкий Шахтер и ряд других клубов. Последним клубом Коноплянки стал румынский Клуж.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ Сборная Украины Евгений Коноплянка Днепр Днепропетровск

Статьи по теме

Украина U-20 вышла в финал чемпионата Европы и вернулась в Дивизион А Украина U-20 вышла в финал чемпионата Европы и вернулась в Дивизион А
Названа дата, когда УАФ примет решение по поводу замены Днепра-1 Названа дата, когда УАФ примет решение по поводу замены Днепра-1
"У президента другое видение": Маркевич откровенно рассказал об уходе из Карпат и назначении Лупашко "У президента другое видение": Маркевич откровенно рассказал об уходе из Карпат и назначении Лупашко
Украина - Италия: онлайн-трансляция матча на Евро-2024 (U-19) Украина - Италия: онлайн-трансляция матча на Евро-2024 (U-19)
Помочь журналистам

Видео

Победный лэй-ап ЛеБрона в обзоре матча США - Южный Судан
Победный лэй-ап ЛеБрона в обзоре матча США - Южный Судан

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Крейчикова ворвалась в топ-10, Цуренко и Свитолина продлжают терять позиции
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина начнет еврокубковый сезон с 19-й позиции
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров

Последние новости

Украина14:45
Остин официально презентовал Сватка – украинец вышел на поле с украинским флагом
Европа14:30
Подешевевшие футболисты: Киммих расположился на первом месте, еще четыре игрока Баварии - в десятке
Европа13:50
Подорожавшие футболисты: Ямаль вырвался в лидеры, английская тройка идет следом
Европа13:27
РБ Лейпциг готов отпустить Ольмо, несмотря на истекший срок действия клаусулы
Лига Чемпионов13:23
Экс-игрок Шахтера дал несколько советов Партизану перед матчем с Динамо в Лиге чемпионов
Европа12:55
Забарный продлил контракт с Борнмутом
Украина12:45
"Пошел бы туда пешком": Копоплянка признался, в каком клубе хотел закончить карьеру
Другие страны12:45
Интер Майами ярко поздравил Месси с завоеванием 45-го трофея в карьере
Европа12:34
Еще один саудовский клуб пытается убедить Манчестер Сити продать Эдерсона
Формула 112:20
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK