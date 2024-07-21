Минай подтвердил готовность заменить Днепр-1 в новом сезоне УПЛ

Закарпатцы также обвинили руководящие органы украинского футбола в приверженности к одному из клубов-претендентов.

Закарпатский Минай выпустил официальное заявление относительно готовности клуба выступать в следующем сезоне УПЛ.

"Лисы" заявили, что смогут заменить снявшийся с чемпионата Украины Днепр-1, а также обвинил УПЛ и УАФ в том, что они намеренно „проталкивают“ вариант с мини-турниром четырех команд, который был бы наименее выгодным для коллектива Желько Любеновича и, якобы, наиболее выгодный Металлисту 1925.

"Заявление СК Днепр-1 о снятии команды с розыгрыша чемпионата УПЛ стало главной новостью жаркого межсезонья и вызвало «эффект домино».Вторым вопросом стало - кто именно заменит днепровцев в сезоне-2024/25, старт которого запланирован уже через 13 дней (3 августа 2024 года).

Все выглядит так, будто решение относительно пути решения вопроса 16-го участника УПЛ сезона-2024/25 уже принято.И клубы просто подталкивают к участию в дополнительном мини-турнире несмотря на решение большинства клубов-участников УПЛ.И неужели на этот раз УАФ не планирует руководствоваться тем, что "вопрос заявки (допуска) команд для участия в соревнованиях и продолжение членства в составе участников соревнований УПЛ относится к компетенции УПЛ"?

Хотя, мы можем и ошибаться. И УАФ все же прислушается к мнению клубов и Минай вернется в УПЛ по результатам голосования большинства участников УПЛ - значит законным решением.

Что касается ФК Минай, то клуб принимает решение большинства в голосовании клубов по замене СК Днепр-1 в соревнованиях УПЛ сезона-2024/25 и сообщает о готовности принять участие в чемпионате украинской Премьер-лиги", - говорится в заявлении.

Отметим, что кроме Миная и Металлиста 1925 на место Днепра-1 в УПЛ рассчитывают Левый Берег и Эпицентр.

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